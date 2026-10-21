Український військовий на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Військовослужбовці можуть мати право на кілька додаткових винагород, однак отримати їх усі одночасно вдається не завжди. Урядова постанова №768 визначає правила нарахування доплат залежно від виконуваних завдань та умов служби. Від цих обставин залежить, чи отримає захисник 10, 30 або 50 тисяч гривень, та як розраховуватимуть бойові винагороди.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Чи сумуються надбавки військовим у 10, 30 та 50 тисяч гривень

Військовослужбовці, які мають право на кілька щомісячних додаткових винагород, не можуть отримувати їх одночасно, якщо йдеться про виплати, які не підсумовуються за правилами постанови Кабінету Міністрів України №768. У такому випадку призначають одну винагороду — найбільшу з тих, на які має право військовий.

Це правило стосується таких доплат:

50 тис. грн — за виконання визначених завдань на пунктах управління бригади, полку чи батальйону;

15-30 тис. грн — для окремих категорій військовослужбовців, які виконують обов'язки інструкторів;

10 тис. грн — для військових, які відповідають установленим умовам отримання цієї винагороди, але не мають права на більші доплати, передбачені відповідним порядком.

Отже, якщо військовослужбовець має право на винагороду в розмірі 50 тис. грн, доплату у 10 чи 30 тис. грн додатково до неї не нараховують, якщо ці виплати належать до категорій, які не сумуються. Розмір винагороди визначають з урахуванням конкретних завдань і передбачених нормативними актами умов.

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Як нараховують бойові доплати за різні завдання

Окремий порядок діє для додаткових винагород, які залежать від перебування військовослужбовця в певних районах виконання бойових або спеціальних завдань.

Якщо протягом однієї доби військовий виконував завдання у двох різних районах, за які передбачені різні розміри винагороди, йому виплатять більшу суму за цей день, а не обидві доплати одночасно.

Водночас, якщо завдання виконувалися в різних районах у різні дні, винагороди розраховують за відповідні періоди. Тому виплати за такі дні можуть підсумовуватися відповідно до встановлених правил.

Подібний принцип застосовують і до винагород за участь у штурмових діях. Якщо протягом однієї доби військовослужбовець виконував завдання, за які передбачені виплати у 20 і 40 тис. грн, за цю добу йому належить більша з відповідних сум.

Які виплати отримують військові поза районами бойових дій

Постанова №768 не скасовує основних складових грошового забезпечення військовослужбовців. Навіть якщо захисник не виконує бойових або спеціальних завдань, його грошове забезпечення включає встановлені законодавством виплати.

До них належать:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

інші передбачені законодавством щомісячні виплати.

Крім того, для військовослужбовців, які відповідають визначеним умовам, постанова передбачає додаткову винагороду в розмірі 10 тис. грн.

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