Фінансова підтримка переселенців у 2026 році — про що попередили у Пенсійному фонді

В Україні у січні 2026 року оновилися умови для отримання виплат на проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким потрібна підтримка. Зміни пов'язані з тим, що в країні зріс прожитковий мінімум.

Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Допомога на проживання ВПО

Виплати ВПО продовжуються ще на пів року, якщо середньомісячний дохід на одного члена родини не буде більшим за чотири прожиткові мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року показник зріс до 2 595 гривень. Це означає, що граничний дохід для отримання допомоги ВПО становить 10 380 гривень.

Кому з ВПО не скасують допомогу

Йдеться про:

осіб з інвалідністю I та II групи;

пенсіонерів, якщо розмір їхніх пенсійних виплатстановить не більше10 380 гривень;

дітей з інвалідністю віком до 18 років;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа до 23 років).

У цей перелік у 2026 році також входять батьки вихователі, прийомні батьки та опікуни.

Раніше ми розповідали, якою буде допомога для переселенців цього року. Кабмін України визначив, що пріоритетне завдання держави — забезпечити цих людей житлом. Також ми писали, що в Україні запрацювала програма компенсацій за житло, втрачене на ТОТ. На держпідтримку можуть розраховувати й ВПО.