Ціни на пальне 11 вересня: скільки коштують бензин, дизель і газ

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Перед вихідними водіям доведеться витрачати більше на заправку автомобіля. Середня ціна бензину А-95 за тиждень зросла більш ніж на гривню за літр, а дизель наблизився до 94 грн. Для поїздки на 300 км це означає додаткові витрати, які варто врахувати у бюджеті вихідних. Ціни на пальне в Україні збільшують витрати водіїв на кожну поїздку.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на РБК-Україна.

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Як змінилися ціни на пальне

За останніми доступними даними на 10 вересня, середня ціна бензину А-95 становила близько 83,33 грн за літр. Для порівняння, 4 вересня цей вид пального коштував у середньому 82 грн за літр.

Дизельне пальне подорожчало з 92,40 до 93,30 грн за літр. Автогаз за тиждень змінився незначно — з 43,38 до 43,44 грн за літр.

Отже, найбільше зростання зафіксовано щодо бензину А-95 — приблизно на 1,33 грн за літр. Дизель додав близько 90 копійок, а газ — лише 6 копійок.

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Водночас ціна залежить від конкретної мережі АЗС. На окремих заправках бензин А-95 коштує понад 86 грн за літр, дизель — майже 97 грн, тоді як на деяких станціях ціни залишаються нижчими за середньоринкові.

Скільки коштує заправити автомобіль

Якщо заправляти автомобіль на 50 літрів, бензиновий бак обійдеться приблизно у 4 166,50 грн. За таку саму кількість дизельного пального доведеться заплатити 4 665 грн, а автогазу — 2 172 грн.

Для порівняння, 4 вересня 50 літрів бензину коштували б 4 100 грн, дизеля — 4 620 грн, а газу — 2 169 грн.

Отже, за тиждень повний бак подорожчав приблизно на:

66,50 грн для бензинового автомобіля;

45 грн для дизельного авто;

3 грн для автомобіля на газу.

Найбільше зростання витрат відчують власники бензинових машин. Для водіїв, які заправляють авто не повністю, а на 20–30 літрів, різниця буде меншою, але під час регулярних поїздок вона поступово накопичуватиметься.

Скільки доведеться переплатити за поїздку

Щоб оцінити вплив нових цін на бюджет, візьмемо умовну поїздку на 300 км. Для розрахунку використаємо середню витрату 8 літрів на 100 км для бензинового та дизельного автомобіля і 10 літрів на 100 км для авто на газу.

За такого споживання бензиновий автомобіль витратить на маршрут 24 літри пального. За нинішньою середньою ціною це становитиме 1 999,92 грн, тоді як 4 вересня така сама поїздка коштувала б 1 968 грн.

Таким чином, переплата за маршрут на 300 км становитиме приблизно 31,92 грн.

Дизельному автомобілю для подолання 300 км також знадобиться 24 літри. Заправка обійдеться у 2 239,20 грн, що на 21,60 грн більше, ніж на початку тижня.

Автомобіль на газу за витрати 10 літрів на 100 км використає 30 літрів пального. Поїздка коштуватиме близько 1 303,20 грн, а переплата порівняно з 4 вересня становитиме лише 1,80 грн.

Отже, для поїздки на 300 км орієнтовно знадобиться:

бензиновому автомобілю — близько 2 000 грн;

дизельному авто — приблизно 2 239 грн;

автомобілю на газу — близько 1 303 грн.

Це розрахунок лише витрат на пальне, без урахування паркування, платних доріг, технічного обслуговування та інших витрат під час поїздки.

Що подорожчання означає для бюджету вихідних

Якщо автомобіль споживає 8 літрів бензину на 100 км, то кожні 100 км зараз обходяться приблизно у 666,64 грн. Для дизельного авто з такою самою витратою це 746,40 грн, а для газового автомобіля з витратою 10 літрів — 434,40 грн.

Подорожчання на гривню за літр може здаватися незначним, але на довгій дистанції воно накопичується. Наприклад, за поїздку на 500 км бензиновий автомобіль із витратою 8 літрів на 100 км витратить близько 3 333 грн, а додаткові витрати порівняно з 4 вересня становитимуть приблизно 53 грн.

Тому перед поїздкою варто не лише перевірити рівень пального, а й заздалегідь порахувати витрати за маршрутом. Це допоможе зрозуміти, скільки грошей залишиться на інші витрати — харчування, паркування чи відпочинок.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що водії можуть отримувати знижки на пальне за допомогою карток ПриватБанку. Розмір економії залежить від умов конкретної пропозиції та способу оплати. Такі знижки допомагають зменшити витрати на заправку автомобіля.

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