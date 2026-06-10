Пенсія для ФОП в Україні: без яких документів не пустять на заслужений відпочинок

Люди похилого віку, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Підприємцям буває непросто довести право на пенсію. Проблеми зазвичай виникають із періодами роботи у 1990-х — 2000-х роках. Але головне — знати, які документи потрібні та що робити, якщо частина архівів згоріла чи зникла.

Як подбати про майбутню пенсію, розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Пенсійного фонду України.

Які документи вимагає ПФУ

Увесь стаж після 1 січня 2004 року відображається в системі автоматично. А от за попередні роки підприємцям доведеться збирати докази самостійно.

ПФУ прийме старі банківські квитанції, копії платіжних доручень або чеки про поштові перекази. Головне — довести, що ви дійсно платили страхові внески.

Правила для "спрощенців" та платників фіксованого податку

Для ФОПів на спрощеній системі підійдуть такі документи:

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свідоцтво про сплату єдиного податку;

спеціальні торгові патенти;

патенти про сплату фіксованого прибуткового податку;

довідки про офіційну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності.

Держава розмежувала правила підтвердження пільгового стажу за спрощеною системою, розбивши його на три ключові періоди:

Січень 1998 — червень 2000 року. Для зарахування цього відрізка достатньо довідки про реєстрацію підприємця.

Липень 2000 — грудень 2017 року. Зарахують за умови сплати єдиного внеску. При цьому сума сплачених коштів не грає ролі — важлива сама регулярність платежів.

Після 1 січня 2004 року. Цей етап автоматизовано на сто відсотків. Збирати архівні виписки чи відвідувати установи немає сенсу.



Раніше Новини.LIVE писали, що українці, які досягли 65-річного віку, але не набули необхідного страхового стажу, можуть оформити державну соціальну допомогу. У 2026 році її максимальний розмір становить 2 595 гривень на місяць. Таку виплату призначають лише непрацюючим громадянам, які не отримують пенсію чи інші соцвиплати.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям, які ще не оцифрували паперову трудову книжку, варто подбати про це якнайшвидше. Хоча після 10 червня 2026 року документи продовжать приймати, електронна трудова допоможе зберегти необхідні дані про стаж.