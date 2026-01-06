Відео
Головна Фінанси Хто має подавати декларацію про доходи у 2026 — роз’яснення ДПСУ

Хто має подавати декларацію про доходи у 2026 — роз’яснення ДПСУ

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 12:00
Декларація про доходи 2026 — хто зобов’язаний подавати
Люди заповнюють документи. Фото: Freepik

Наразі в Україні наступає час, коли люди масово звітують про свої доходи. Податкова нагадує, що звітувати потрібно не кожному, але для деяких це не право, а прямий обов’язок.

У Головному управлінні ДПСУ у Дніпропетровській області пояснили, кому саме треба подавати декларацію про майновий стан і доходи та в яких саме випадках.

Читайте також:

Коли декларація обов’язкова

Подавати декларацію мають ті, хто протягом року отримував доходи, з яких податок не утримали під час виплати. Йдеться про гроші, які не оподаткували одразу, але які також не звільнені від податку.

Наприклад, дохід від інших фізичних осіб, як в Україні, так і з-за кордону. Іноземні доходи теж треба вказувати, незалежно від країни, де їх отримали.

Хто подає декларацію за будь-яких обставин

Але, навіть якщо люди взагалі не отримували доходу торік, деякі мають подавати декларацію завжди. Це стосується, наприклад, фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування, а також тих, хто займається незалежною професійною діяльністю.

До речі, й іноземці, які стали резидентами України за підсумками року, теж зобов’язані подати декларацію, навіть якщо отримували дохід не в Україні, а за кордоном. 

Коли декларацію подають добровільно

Буває, що декларація не є обов’язковою, але її подання дає змогу повернути частину сплачених коштів.

Податкова наголошує, що громадянин має право подати декларацію самостійно, щоб отримати податкову знижку. Декларація подається добровільно, якщо є витрати, які відшкодовуються відповідно до Податкового кодексу.

Нагадаємо, ранше ми повідомляли, що у 2026-му роботодавцям доведеться закладати у витрати трохи більше грошей на кожного найманого працівника. Мінімальна зарплата зросла — а разом із нею підтягнулися й податки.

Також дізнайтеся про виплати малозабезпеченим українцям — як їм будуть  нараховувати грошову допомогу у 2026 році

Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
