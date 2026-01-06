Декларація про доходи 2026 — хто зобов’язаний подавати

Люди заповнюють документи. Фото: Freepik

Наразі в Україні наступає час, коли люди масово звітують про свої доходи. Податкова нагадує, що звітувати потрібно не кожному, але для деяких це не право, а прямий обов’язок.

У Головному управлінні ДПСУ у Дніпропетровській області пояснили, кому саме треба подавати декларацію про майновий стан і доходи та в яких саме випадках.

Коли декларація обов’язкова

Подавати декларацію мають ті, хто протягом року отримував доходи, з яких податок не утримали під час виплати. Йдеться про гроші, які не оподаткували одразу, але які також не звільнені від податку.

Наприклад, дохід від інших фізичних осіб, як в Україні, так і з-за кордону. Іноземні доходи теж треба вказувати, незалежно від країни, де їх отримали.

Хто подає декларацію за будь-яких обставин

Але, навіть якщо люди взагалі не отримували доходу торік, деякі мають подавати декларацію завжди. Це стосується, наприклад, фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування, а також тих, хто займається незалежною професійною діяльністю.

До речі, й іноземці, які стали резидентами України за підсумками року, теж зобов’язані подати декларацію, навіть якщо отримували дохід не в Україні, а за кордоном.

Коли декларацію подають добровільно

Буває, що декларація не є обов’язковою, але її подання дає змогу повернути частину сплачених коштів.

Податкова наголошує, що громадянин має право подати декларацію самостійно, щоб отримати податкову знижку. Декларація подається добровільно, якщо є витрати, які відшкодовуються відповідно до Податкового кодексу.

