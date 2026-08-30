Помощь ВПЛ в 2026 году: как покупка жилья по ваучеру повлияет на выплаты

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Получение жилищного ваучера помогает ВПЛ решить вопрос с жильем, но в то же время может повлиять на право семьи на пособие на проживание. В частности, после приобретения квартиры за счет средств государственного бюджета выплаты ВПЛ могут быть прекращены. Это касается и тех случаев, когда пособие получает ребенок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Юридический справочник для ВПЛ.

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В такой ситуации оказалась военнослужащая со статусом ВПЛ и УБД, которая получила государственный жилищный ваучер и приобрела по нему квартиру в другой области. Женщина поинтересовалась, будут ли продолжать выплачивать пособие на проживание ВПЛ ее 8-летней дочери, которая учится на дневной форме обучения.

Что объяснили юристы

Стоит знать, что в такой ситуации выплату пособия на проживание ВПЛ прекращают. Порядок предоставления пособия на проживание ВПЛ утвержден постановлением Кабинета Министров № 332. В нем предусмотрены имущественные критерии, по которым определяется право семьи на выплаты.

Одним из оснований для прекращения выплаты пособия является обеспечение семьи жильем для постоянного проживания за счет средств государственного бюджета. Именно к такому случаю относится приобретение жилья по жилищному ваучеру. Выплату прекращают со следующего за месяцем приобретения жилья месяца.

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Какие еще имущественные условия действуют для ВПЛ

Право на помощь зависит также от того, каким жильем владеет семья. ВПЛ могут получать помощь, если у них нет в собственности жилья на безопасной территории Украины — то есть за пределами территорий, включенных в соответствующий перечень территорий активных или возможных боевых действий или временной оккупации.

Поэтому приобретение квартиры по ваучеру может изменить имущественное положение семьи и, соответственно, повлиять на право на пособие.

Когда выплату могут сохранить

Есть случаи, когда приобретенное жилье само по себе не приводит к прекращению выплат. Так, помощь может сохраняться, если приобретенное жилье:

непригодно для проживания, что подтверждено органом местного самоуправления;

имеет площадь менее 13,65 кв. м на одного члена семьи;

приобретено в кредит, если первоначальный взнос составил менее 100 000 гривен.

О покупке жилья необходимо сообщить

После изменения имущественного положения получатель пособия должен уведомить об этом соответствующие органы. Пункт 9 Порядка № 332 предусматривает, что об изменениях, которые могут повлиять на право на получение пособия, необходимо сообщить в течение 14 календарных дней. Это можно сделать через орган Пенсионного фонда, ЦНАП или соответствующий исполнительный орган местного совета.

Приобретение жилья относится к таким изменениям, поэтому после оформления квартиры по ваучеру ВПЛ следует своевременно сообщить об этом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ВПЛ из пяти областей Украины могут получить денежную помощь от благотворительного фонда. В рамках программы "Єдність" выплачивается 1 800 гривен в месяц или 10 800 гривен за полгода. Для эвакуированных семей предусмотрена другая выплата — 4 100 гривен на человека ежемесячно в течение трех месяцев.

Также Новини.LIVE рассказывали, могут ли ВПЛ получать субсидию в чужом жилье. Если владелец квартиры или дома участвует в программе "Прихисток", это не лишает переселенца права на помощь. Главное условие — владелец не должен одновременно получать субсидию или льготу по этому адресу, а компенсация по программе "Прихисток" не считается его доходом.