Оформлення ID-паспорта на пільгових умовах у 2026 році: хто з українців отримає

Обкладинка українського паспорта. Фото: Новини.LIVE

Послуга з оформлення ID-картки не завжди є платною для українців. Так, деяким громадянам надаються пільги. Це означає, що вони можуть отримати документ безплатно або зі значною знижкою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну міграційну службу.

Кому видають ID-картку безплатно

За оформлення посвідчення особи не платять:

українці, яким виповнилося 14 років й вони оформлюють паспорт вперше;

громадяни, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії РФ проти України або щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи відповідно до Закону України.

Знижка надається, якщо людина за рік з моменту виходу на свободу подасть заяву та документ з підтвердженням відповідного факту. який підтверджує відповідний факт.

До того ж місцеві громади можуть покрити частину витрат на оформлення або обмін документів грошима з місцевих бюджетів.

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Додаткові пільги

Пільговими умовами можна скористатися, якщо йдеться про оформлення або обмін документів. Пільги поширюються й на тих громадян, які втратили паспорт чи в кого документи були викрадені.

Однак про наявність місцевих програм компенсації витрат українцям потрібно дізнаватися завчасно. Як пояснили у Міграційний службі, така підтримка залежить від рішень органів місцевого самоврядування. Самі програми фінансуються грошима від громад.

Ранііше Новини.LIVE розповідали, що українців штрафують за неоновленії фотографії у паспортах. Річ у тім, що нову фотокартку треба вклеювати з досягненням 25 та 45 років, інакше документ вважатимуть недійсним. За це порушення доведеться сплатити до 51 гривні штрафу.

Ще Новини.LIVE писали, скільки коштує отримати польський паспорт. Так, ціна залежить від категорії отримувача. Дорослі громадяни за документ платять 140 злотих (1 700 гривень).