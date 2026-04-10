Курсоутворення з підв'язкою до євро: чи варто Нацбанку вже зараз відмовитися від долара

Людина тримає купюри євро у руках.

В Україні офіційний курс валют досі відображає вартість гривні щодо долара, хоча більшість фінансових операцій країна здійснює у євро. Роль європейської валюти, як бюджетоутворювальної, поступово зростає. Наприклад — без євронадхожень Україна не здатна покрити дефіцит державного бюджету.

Про це сказав в етері Вечір.LIVE економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Що не так із курсоутворенням в Україні

За словами фінансового аналітика, Нацбанку варто переглянути свою філософію щодо курсоутворення.

"Чому філософія Національного банку досі доларизована — я не розумію. Вона вже давно мала перейти на євро, або хоча б на кошик валют долар-євро з точки зору курсоутворення", — сказав він.

Кущ підкреслив: чим більшою буде девальвація євро, тим більший гривневий еквівалент отримає уряд під час продажу цієї валюти НБУ.

"Тому кожен етап девальвації гривні щодо євро — додаткові кошти у вигляді курсових різниць, які отримує Мінфін", — пояснив експерт.

Чи може євро отримати роль бюджетоутворювальної валюти

На українському фінансовому ринку, як зауважив Олексій Кущ, зберігається дивна ситуація: офіційний курс встановлюється від гривні щодо долара, а потім щодо інших валют, через так звані крос-курси на світових ринках. При цьому більшість фіноперацій країна проводить саме у євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, обмін євро в Україні у деяких випадках виконати не можливо. Так, банки та обмінники не приймають у громадян купюри з:

великими розривами;

пошкодженими елементами дизайну та захисту;

іншим первісним кольором паперу і зображень тощо.

Заборона на обмін діє й для валюти, яка втрачає статус платіжного засобу або яку визнають недійсною.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на порталі "Гаразд", що деякі українці можуть залишитися без валюти після відвідування обмінника. Так стається, якщо касир засумнівається у тому, що банкнота справжня. У такому разі передадуть в Нацбанк на дослідження. Ще Новини.LIVE розповідали, що українцям дозволяють виїжджати за кордон за 10 000 євро в еквіваленті. Таку суму не потрібно письомово декларувати. Якщо грошей більше, доведеться підтвердити походження коштів, пред'явивши документи.