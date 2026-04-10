Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Курс гривні до євро, а не до долара: Кущ пояснив, у чому вигода

Курс гривні до євро, а не до долара: Кущ пояснив, у чому вигода

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 12:15
Курсоутворення з підв'язкою до євро: чи варто Нацбанку вже зараз відмовитися від долара
Людина тримає купюри євро у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні офіційний курс валют досі відображає вартість гривні щодо долара, хоча більшість фінансових операцій країна здійснює у євро. Роль європейської валюти, як бюджетоутворювальної, поступово зростає. Наприклад — без євронадхожень Україна не здатна покрити дефіцит державного бюджету. 

Про це сказав в етері Вечір.LIVE економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ. 

Що не так із курсоутворенням в Україні

За словами фінансового аналітика, Нацбанку варто переглянути свою філософію щодо курсоутворення.

"Чому філософія Національного банку досі доларизована — я не розумію. Вона вже давно мала перейти на євро, або хоча б на кошик валют долар-євро з точки зору курсоутворення", — сказав він. 

Кущ підкреслив: чим більшою буде девальвація євро, тим більший гривневий еквівалент отримає уряд під час продажу цієї валюти НБУ.

"Тому кожен етап девальвації гривні щодо євро — додаткові кошти у вигляді курсових різниць, які отримує Мінфін", — пояснив експерт.

Чи може євро отримати роль бюджетоутворювальної валюти

На українському фінансовому ринку, як зауважив Олексій Кущ, зберігається дивна ситуація: офіційний курс встановлюється від гривні щодо долара, а потім щодо інших валют, через так звані крос-курси на світових ринках. При цьому більшість фіноперацій країна проводить саме у євро. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, обмін євро в Україні у деяких випадках виконати не можливо. Так, банки та обмінники не приймають у громадян купюри з:

  • великими розривами;
  • пошкодженими елементами дизайну та захисту;
  • іншим первісним кольором паперу і зображень тощо. 

Заборона на обмін діє й для валюти, яка втрачає статус платіжного засобу або яку визнають недійсною. 

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на порталі "Гаразд", що деякі українці можуть залишитися без валюти після відвідування обмінника. Так стається, якщо касир засумнівається у тому, що банкнота справжня. У такому разі передадуть в Нацбанк на дослідження. Ще Новини.LIVE розповідали, що українцям дозволяють виїжджати за кордон за 10 000 євро в еквіваленті. Таку суму не потрібно письомово декларувати. Якщо грошей більше, доведеться підтвердити походження коштів, пред'явивши документи. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації