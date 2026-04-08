Курс долара в Україні може змінитися: експерт назвав новий діапазон для гривні

Долари, пункт обміну валют.

Національний банк України є ключовим гравцем на валютному ринку, адже саме він забезпечує понад половину всіх операцій. Тож регулятор фактично має можливість впливати на курсову динаміку та змінювати її напрямок у будь-який бік.

Про це розповів економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ в експертній колонці для Новини.LIVE.

Чому зростає курс долара в Україні

Нинішнє послаблення гривні, за словами експерта, викликана не лише ринковими факторами. Значною мірою це є наслідком політики самого регулятора.

У Нацбанку, за словами економіста, враховують геополітичну нестабільність, зростання світових цін на нафту, а також загальну тенденцію зміцнення долара щодо провідних валют світу.

"Тобто логіка НБУ приблизно така: ми маємо бути в тренді — в тренді девальвації", — зазначив Кущ.

Читайте також:

Аналітик додав, що наразі офіційний курс гривні до долара перебуває у так званому боковому тренді, однак на дещо вищому рівні.

Якщо раніше Нацбанк утримував валюту в доволі вузькому діапазоні — приблизно 41–42 грн за долар, то тепер цей коридор фактично розширили до 42–44 грн.

На думку експерта, така ситуація може свідчити про поступовий перехід до іншої моделі валютної політики. Йдеться про можливу заміну моделі курсової гнучкості моделлю курсового коридору або так званої валютної змії, коли курс рухається в межах визначеного діапазону.

Також аналітик припускає, що в перспективі гривню можуть прив’язати не лише до долара, а й до валютного кошика — наприклад, із долара та євро у пропорції 60 на 40.

Чого чекати від курсу долара в Україні надалі

Золотовалютні резерви НБУ, як зазначив Кущ, дозволяють регулятору й надалі контролювати ситуацію на ринку та утримувати курс у межах приблизно 42–44 грн за долар.

Подальша динаміка значною мірою залежатиме від міжнародної ситуації. Якщо напруженість у світі зменшиться, курс може стабілізуватися в районі 43–44 грн за долар. У разі ж нового витка геополітичної нестабільності гривня може перейти до наступного діапазону — приблизно 44–46 грн за долар.

Таким чином, вважає експерт, подальший рух курсу може відбуватися або у форматі поступового послаблення гривні, або ж у вигляді тривалої стабілізації в межах нового коридору.

Який курс долара в Україні 8 квітня

НБУ у середу, 8 квітня, як свідчать дані сервісу "Мінфін", встановив офіційний курс долара на рівні 43,4946 грн, що на 9 копійок нижче попереднього показника.

Котирування в банках змінилися диференційовано. Курс продажу впав на 5 копійок до 43,75 грн/дол. В купівлі американська валюта подешевшала на 9 копійок — до 43,26 грн/дол.

Обмінники в Україні продають долар в середньому по 43,50 грн, а купують по 43,39 грн.

На чорному ринку американська валюта теж дешевшає. Після обіду у середу, 8 квітня, приватники обмінюють долари по 43,494 грн у продажу та 43,377 грн у купівлі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Нацбанк може вдатися до емісії. Необхідність у друкуванні грошей може виникнути, якщо міжнародні партнери припинять надання фінансової допомоги Україні. У такому випадку неминуча девальвація гривні.

Також Новини.LIVE писали про нюанси обміну валют в банках. Деякі фінустанови видають клієнтам долари 1914 року випуску, але при цьому відмовляються приймати банкноти старого зразка.