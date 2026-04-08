Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси НБУ диктує правила гри: експерт пояснив, що буде з курсом долара в Україні

НБУ диктує правила гри: експерт пояснив, що буде з курсом долара в Україні

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 15:51
Курс долара в Україні може змінитися: експерт назвав новий діапазон для гривні
Долари, пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Національний банк України є ключовим гравцем на валютному ринку, адже саме він забезпечує понад половину всіх операцій. Тож регулятор фактично має можливість впливати на курсову динаміку та змінювати її напрямок у будь-який бік.

Про це розповів економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ в експертній колонці для Новини.LIVE.

Чому зростає курс долара в Україні

Нинішнє послаблення гривні, за словами експерта, викликана не лише ринковими факторами. Значною мірою це є наслідком політики самого регулятора. 

У Нацбанку, за словами економіста, враховують геополітичну нестабільність, зростання світових цін на нафту, а також загальну тенденцію зміцнення долара щодо провідних валют світу.

"Тобто логіка НБУ приблизно така: ми маємо бути в тренді — в тренді девальвації", — зазначив Кущ.

Аналітик додав, що наразі офіційний курс гривні до долара перебуває у так званому боковому тренді, однак на дещо вищому рівні. 

Якщо раніше Нацбанк утримував валюту в доволі вузькому діапазоні — приблизно 41–42 грн за долар, то тепер цей коридор фактично розширили до 42–44 грн.

На думку експерта, така ситуація може свідчити про поступовий перехід до іншої моделі валютної політики. Йдеться про можливу заміну моделі курсової гнучкості моделлю курсового коридору або так званої валютної змії, коли курс рухається в межах визначеного діапазону. 

Також аналітик припускає, що в перспективі гривню можуть прив’язати не лише до долара, а й до валютного кошика — наприклад, із долара та євро у пропорції 60 на 40.

Чого чекати від курсу долара в Україні надалі

Золотовалютні резерви НБУ, як зазначив Кущ, дозволяють регулятору й надалі контролювати ситуацію на ринку та утримувати курс у межах приблизно 42–44 грн за долар.

Подальша динаміка значною мірою залежатиме від міжнародної ситуації. Якщо напруженість у світі зменшиться, курс може стабілізуватися в районі 43–44 грн за долар. У разі ж нового витка геополітичної нестабільності гривня може перейти до наступного діапазону — приблизно 44–46 грн за долар.

Таким чином, вважає експерт, подальший рух курсу може відбуватися або у форматі поступового послаблення гривні, або ж у вигляді тривалої стабілізації в межах нового коридору.

Який курс долара в Україні 8 квітня

НБУ у середу, 8 квітня, як свідчать дані сервісу "Мінфін", встановив офіційний курс долара на рівні 43,4946 грн, що на 9 копійок нижче попереднього показника. 

Котирування в банках змінилися диференційовано. Курс продажу впав на 5 копійок до 43,75 грн/дол. В купівлі американська валюта подешевшала на 9 копійок — до 43,26 грн/дол.

Обмінники в Україні продають долар в середньому по 43,50 грн, а купують по 43,39 грн. 

На чорному ринку американська валюта теж дешевшає. Після обіду у середу, 8 квітня, приватники обмінюють долари по 43,494 грн у продажу та 43,377 грн у купівлі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Нацбанк може вдатися до емісії. Необхідність у друкуванні грошей може виникнути, якщо міжнародні партнери припинять надання фінансової допомоги Україні. У такому випадку неминуча девальвація гривні.

Також Новини.LIVE писали про нюанси обміну валют в банках. Деякі фінустанови видають клієнтам долари 1914 року випуску, але при цьому відмовляються приймати банкноти старого зразка.

курс валют курс гривні курс долара
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації