Пільгові ціни на газ до осені — для кого й чому тарифи не переглядатимуть

В Україні й надалі діятимуть спеціальні обов'язки (ПСО) на ринку газу. Відповідно, для теплокомуненерго та бюджетних установ ціни на газ не зміняться до вересня 2026 року.

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі, передає Новини.LIVE.

Детальніше про пільгові ціни на газ

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, спеціальні обов'язки продовжили на міжопалювальний період — до 30 вересня 2026 року.

"Підприємства теплопостачання й надалі отримуватимуть природний газ за фіксованими (для потреб населення та держустанов), а не ринковими цінами", — зауважила глава уряду.

Продовження дії механізму спецобов'язків дозволить уникнути перебоїв у теплопостачанні та подачі гарячої води до населених пунктів, лікарень, шкіл.

До того ж уряд збільшив фіксовані обсяги газу на березень — до 10% для потреб населення та бюджетних установ, оскільки зима була морозною, тож на підприємствам знадобилося більше газу, ніж передбачали договори.

Ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ

Зараз підприємства, які виробляють теплову енергію, платять за газ 7 420 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ). Бюджетні організації купують ресурс за ціною у 16 390 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ). Ці умови будуть чиинними до кінця вересня.

