Головна Фінанси Тарифи на газ, тепло і воду — У Кабміні визначилися з цінами до осені

Тарифи на газ, тепло і воду — У Кабміні визначилися з цінами до осені

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 20:42
Пільгові ціни на газ до осені — для кого й чому тарифи не переглядатимуть
Працівник біля газових труб і гроші з квитанцією. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні й надалі діятимуть спеціальні обов'язки (ПСО) на ринку газу. Відповідно, для теплокомуненерго та бюджетних установ ціни на газ не зміняться до вересня 2026 року. 

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Детальніше про пільгові ціни на газ

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, спеціальні обов'язки продовжили на міжопалювальний період — до 30 вересня 2026 року.

"Підприємства теплопостачання й надалі отримуватимуть природний газ за фіксованими (для потреб населення та держустанов), а не ринковими цінами", — зауважила глава уряду. 

Продовження дії механізму спецобов'язків дозволить уникнути перебоїв у теплопостачанні та подачі гарячої води до населених пунктів, лікарень, шкіл. 

До того ж уряд збільшив фіксовані обсяги газу на березень — до 10% для потреб населення та бюджетних установ, оскільки зима була морозною, тож на підприємствам знадобилося більше газу, ніж передбачали договори. 

Ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ

Зараз підприємства, які виробляють теплову енергію, платять за газ 7 420 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ). Бюджетні організації купують ресурс за ціною у 16 390 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ). Ці умови будуть чиинними до кінця вересня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтам компанії "Нафтогаз Україна" треба сплачувати за природний газ за новими реквізитами. Оновлені дані з'являться у платіжках споживачів, а в банках-партнерах ця інформація зміниться автоматично. 

Раніше ми розповідали, що багато українців через повномасштабну війну з РФ виїхали за межі країни, тож в їхніх домівках ніхто не живе. Стало відомо, чи потрібно у такому разі платити за розподіл природного газу. Ще писали, що на ринку газу в Україні фіксуються найвищі за останні пів року ціни. Подорожчання відбувається на фоні війни в Ірані. 

тарифи водопостачання газ теплопостачання ціни
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
