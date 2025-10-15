Скільки коштують яйця, м'ясо та сало — українцям показали оновлені ціни

Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE

Впродовж останнього року частина продуктів для українців суттєво подорожчала. Йдеться про продукти, які громадяни практично щоденно використовують у своєму раціоні: яйця, сало і не тільки.

Сайт Новини.LIVE розповідає детальніше про те, як змінилися ціни.

Які продукти подорожчали найбільше

Найдорожчими продуктами у вересні 2025 року стали яйця та сало, свідчать дані Держстату. Так, за десяток яєць українці зараз платять у середньому по 54,2 гривні — це на 53% більше, ніж рік тому.

Як змінилися ціни на продукти в Україні. Скриншот: Держстат

Ціни на свинину зросли на 38%, куряче філе подорожчало майже на 35%, а тушки курки — на 30%.

Що ще варто знати

Були у вересні продукти, які подешевшали. Серед них:

капуста — до 14,2 гривні за кілограм (- 49,4%).

буряк — до 11,2 гривні за кілограм (- 21%).

морква — до 13,3 гривні за кілограм (-20,3%).

цибуля — до 13,1 гривні за кілограм (-16,3%).

картопля — до 17,9 гривні за кілограм (-13,3%).

Також до 31,9 гривні за кілограм подешевшав цукор.

