Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Які продукти подорожчали для українців найбільше — що з цінами

Які продукти подорожчали для українців найбільше — що з цінами

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 20:32
Скільки коштують яйця, м'ясо та сало — українцям показали оновлені ціни
Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE

Впродовж останнього року частина продуктів для українців суттєво подорожчала. Йдеться про продукти, які громадяни практично щоденно використовують у своєму раціоні: яйця, сало і не тільки.

Сайт Новини.LIVE розповідає детальніше про те, як змінилися ціни. 

Реклама
Читайте також:

Які продукти подорожчали найбільше

Найдорожчими продуктами у вересні 2025 року стали яйця та сало, свідчать дані Держстату. Так, за десяток яєць українці зараз платять у середньому по 54,2 гривні — це на 53% більше, ніж рік тому. 

null
Як змінилися ціни на продукти в Україні. Скриншот: Держстат

Ціни на свинину зросли на 38%, куряче філе подорожчало майже на 35%, а тушки курки — на 30%.

Що ще варто знати

Були у вересні продукти, які подешевшали. Серед них: 

  • капуста — до 14,2 гривні за кілограм (- 49,4%).
  • буряк — до 11,2 гривні за кілограм (- 21%).
  • морква — до 13,3 гривні за кілограм (-20,3%).
  • цибуля — до 13,1 гривні за кілограм (-16,3%).
  • картопля — до 17,9 гривні за кілограм (-13,3%). 

Також до 31,9 гривні за кілограм подешевшав цукор. 

Раніше ми розповідали, як ціни на продукти у Румунії відрізняються від українських. Так, громадянка України  показала, скільки товарів можна придбати на суму у 6,5 тисячі гривень. Ще дізнавайтесь, де купити яйця за найнижчими цінами. 

продукти гроші м'ясо ціни яйця хліб
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації