Здача в оренду банківської картки — в поліції розповіли про відповідальність за співпрацю з шахраями

Шахраї в Україні продовжують займатися схемою, за якою пересічним громадянам пропонують за "винагороду" здавати свою банківську картку в оренду. Таким чином аферисти шукають "грошових мулів" — дропів — людей, через чиї банківські картки можна переказувати незаконно зароблені гроші.

Українці, які погоджуються на співпрацю з аферистами, можуть стати фігурантами кримінальної справи, нагадали у Telegram-каналі патрульної поліції Києва.

Як викрити шахраїв

У поліції зазначили, що в оголошеннях шахраїв, як правило:

йдеться лише про перекази грошей на рахунки;

немає жодних вимог чи обов’язків — все занадто просто, щоб бути правдою;

від кандидатів не вимагаються певний рівень освіти, досвід роботи. Важливо лише, щоб була банківська картка.

Також увагу українців звертають на те, що уся комунікація з "роботодавцем" відбувається лише онлайн, особисті зустрічі не передбачені. А ще громадянам обіцяють багато грошей із мінімальними витратами часу.

"Легкі гроші — це не шанс, а пастка. Передавши картку, ви можете стати частиною чужої шахрайської схеми. І тоді замість "пасивного доходу" на вас чекає відповідальність за законом", — зазначили у патрульній поліції.

Як захистити свої гроші

Для цього слід дотримуватися простих, але дієвих правил:

ніколи не передавайте свою картку, рахунок або їх реквізити іншим особам;

ігноруйте вакансії, де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.

Також важливо відмовлятися від будь-яких пропозицій, якщо вони видаються вам підозрілими.

Раніше ми розповідали, що шахраї намагаються отримати банківські дані пенсіонерів. Для цього вони телефонують старшим людям, представляються працівниками ПФУ і вдаються до різних психологічних схем. Дізнавайтесь також, чому не варто одразу знімати гроші з картки, якщо переказ виконала незнайома вам людина.