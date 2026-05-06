Робота в Києві у 2026 році: як змінився ринок праці і кому працевлаштуватися найлегше

Структура ринку праці продовжує змінюватися під впливом повномасштабної війни. Наприклад, серед роботодавців у Києві зберігається попит на медсестер, прибиральників і працівників із утримання територій. Водночас зростає зацікавленість у жінках, які займають місця у "чоловічих професіях".

Про це повідомили у Київському міському центрі зайнятості у відповідь на запит Новини.LIVE.

Кого шукають роботодавці у Києві

Як зазначається, в період з січня по квітень 2026 року роботодавці розмістили 8 400 вакансій, із яких 4 200 були актуальними станом на кінець квітня. Найчастіше роботу у Києві пропонували:

інженерам з різними спеціальностями;

монтажникам радіоелектронної апаратури та приладів;

водіям автотранспортних засобів;

продавцям — консультантам;

кухарям;

медсестрам та медбратам;

продавцям продовольчих товарів.

Також роботодавці потребують прибиральників службових приміщень, робітників зкомплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.

"Ринок праці столиці й надалі орієнтований на професії, які забезпечують безперебійну роботу міської інфраструктури, підприємств і сервісів", — розповіли у держструктурі.

Ким працевлаштовуються жінки

Українки продовжують опановувати професії, які раніше вважалися суто "чоловічими". Так, серед жінок, які знайшли роботу робоу у Києві, є такі, які вже працюють:

водійкою автотранспортних засобів;

водійками трамваїв;

охоронницею.

Що з роботою для ВПО

Щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО), то у січні-квітні за працевлаштуванням звернулися 1 500 громадян і 335 вдалося знайти роботу. Найчастіше переселенці працюють у сферах торгівлі, промисловості, держсекторі, медицині та освіті.

Яку середню зарплату пропонують киянам

Станом на 1 травня 2026 року середній рівень заробітної плати у вакансіях перебуває на рівні 20 187 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Міністерстві фінансів нещодавно проінформували про зарплати чиновників. Так, за березень гроші отримали 165 400 осіб, які працювали на державу. Найбільше платили в Антимонопольному комітеті — 95 900 гривень, у НКРЕКП — 95 300 гривень, у Рахунковій палаті — 80 800 гривень.

