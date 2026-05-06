Робота в Києві у 2026 році: як змінився ринок праці і кому працевлаштуватися найлегше

Ринок праці в Києві: кого найчастіше шукають роботодавці
Структура ринку праці продовжує змінюватися під впливом повномасштабної війни. Наприклад, серед роботодавців у Києві зберігається попит на медсестер, прибиральників і працівників із утримання територій. Водночас зростає зацікавленість у жінках, які займають місця у "чоловічих професіях".
Про це повідомили у Київському міському центрі зайнятості у відповідь на запит Новини.LIVE.
Кого шукають роботодавці у Києві
Як зазначається, в період з січня по квітень 2026 року роботодавці розмістили 8 400 вакансій, із яких 4 200 були актуальними станом на кінець квітня. Найчастіше роботу у Києві пропонували:
- інженерам з різними спеціальностями;
- монтажникам радіоелектронної апаратури та приладів;
- водіям автотранспортних засобів;
- продавцям — консультантам;
- кухарям;
- медсестрам та медбратам;
- продавцям продовольчих товарів.
Ситуація на ринку праці у Києві. Фото: Київський міський центр зайнятості
Також роботодавці потребують прибиральників службових приміщень, робітників зкомплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.
"Ринок праці столиці й надалі орієнтований на професії, які забезпечують безперебійну роботу міської інфраструктури, підприємств і сервісів", — розповіли у держструктурі.
Ким працевлаштовуються жінки
Українки продовжують опановувати професії, які раніше вважалися суто "чоловічими". Так, серед жінок, які знайшли роботу робоу у Києві, є такі, які вже працюють:
- водійкою автотранспортних засобів;
- водійками трамваїв;
- охоронницею.
Що з роботою для ВПО
Щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО), то у січні-квітні за працевлаштуванням звернулися 1 500 громадян і 335 вдалося знайти роботу. Найчастіше переселенці працюють у сферах торгівлі, промисловості, держсекторі, медицині та освіті.
Яку середню зарплату пропонують киянам
Станом на 1 травня 2026 року середній рівень заробітної плати у вакансіях перебуває на рівні 20 187 гривень.
