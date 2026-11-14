Військовий з дитиною. Фото: Reuters

Військовослужбовці, як і інші батьки в Україні, повинні фінансово утримувати своїх дітей. У 2026 році виплати залежать від кількості дітей, їхнього віку та доходів платника. При цьому аліменти можуть стягувати безпосередньо з грошового забезпечення військового, зокрема з окладів, надбавок і премій, які він отримує під час служби.

Про те, які суми аліментів можуть стягувати з доходів військового, розповідають Новини.LIVE.

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Скільки аліментів можуть стягувати з військового у 2026 році

Розмір аліментів, як роз'яснили фахівці "Гончаренко центру", залежить від кількості дітей, на яких військовослужбовець повинен виплачувати кошти.

Якщо батьки не домовилися про суму добровільно, суд може визначити її у вигляді частки від доходу платника.

Зокрема, передбачені такі частки:

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на одну дитину — 1/4 доходу;

на двох дітей — 1/3 доходу;

на трьох і більше дітей — 1/2 доходу.

Якщо аліменти призначені на кількох дітей, визначену суму розподіляють між ними порівну.

Мінімальні та максимальні аліменти на дитину у 2026 році

У 2026 році розмір аліментів залежить також від віку дитини. Законодавство передбачає гарантований і рекомендований мінімум, а також максимальну суму, яку можуть стягнути в наказному провадженні.

Гарантований мінімальний розмір аліментів становить не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У 2026 році це:

1 408,50 грн — на дитину до 6 років;

1 756 грн — на дитину від 6 до 18 років.

Рекомендований мінімум дорівнює повному прожитковому мінімуму:

2 817 грн — для дітей до 6 років;

3 512 грн — для дітей від 6 до 18 років.

Максимальний розмір аліментів у наказному провадженні становить десять прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Це:

28 170 грн — на дитину до 6 років;

35 120 грн — на дитину від 6 до 18 років.

Остаточну суму суд визначає з урахуванням потреб дитини та матеріального становища обох батьків.

Якщо повнолітня дитина продовжує навчання та потребує матеріальної допомоги, батьки можуть бути зобов'язані утримувати її до 23 років.

Це право передбачене законодавством за умови, що дитина навчається і не може самостійно забезпечувати себе.

Розмір аліментів у такому випадку визначає суд. Він залежить від потреб дитини та фінансових можливостей батьків.

У 2026 році сума виплат може становити від 1 514 до 30 280 грн.

З яких доходів військового утримують аліменти

Правила стягнення аліментів із військовослужбовців такі самі, як і для інших батьків. Основні вимоги визначені Сімейним кодексом України, Законом "Про виконавче провадження" та постановою Кабінету Міністрів України №146 від 26 лютого 1993 року, йдеться у роз'ясненні Міністерства оборони України.

Порядок виплати грошового забезпечення військовим ЗСУ також регулюють накази МОУ №260 від 7 червня 2018 року та №316 від 15 травня 2013 року.

Аліменти можуть утримувати з грошового забезпечення та інших регулярних виплат, які військовослужбовець отримує під час служби.

До доходів, з яких можуть стягувати аліменти, належать:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

щомісячна надбавка за вислугу років;

постійні надбавки, доплати та підвищення окладу;

премії;

додаткові винагороди, які виплачують регулярно.

Якщо суд призначив аліменти у відсотках від доходу, відповідну частку розраховують із загальної суми грошового забезпечення після утримання податків і зборів.

Таким чином, аліменти можуть стягувати не лише з основних окладів військовослужбовця, а й з інших виплат, які входять до аліментної бази відповідно до законодавства.

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