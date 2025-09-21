Данило Гетманцев звинуватив Favbet в ухиленні від податків

Данило Гетманцев. Фото: РБК-Україна

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев висловився про шахрайську схему одного із найбільших казино в Україні. Оператор грального ринку заборгував державі мільярди податків.

Про це народний депутат розповів в ефірі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Гетманцев викрив відоме казино у шахрайстві

За словами голови комітету, у деклараціях власник казино вказує меншу суму виграшів для того, щоб ухилитися від сплати податків.

"Ми з'ясували, що найбільший оператор грального ринку Favbet в деклараціях навмисно занижує об'єкт оподаткування задля того, щоб ухилитися від податків. Якщо взяти по загальному ринку, держава не отримує 20 млрд грн", — заявив Гетманцев.

Нардеп вже звернувся до Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, а також до Генерального прокурора, аби врегулювати цю ситуацію. Нардеп зазначив, що 2021 року гральний бізнес сплатив до бюджету 200 млн грн податків, у 2022 року — 700 млн грн, а 2024-го ця сума зросла до 17 млрд грн. Однак весь цей час зазначена компанія не сплатила необхідну суму.

"Власник цього грального оператора проживає у Лондоні та є найбагатшою людиною в нашій країні за рахунок того, що вони ухилялися від податків. Це величезні гроші, яких потребують пенсіонери, вчителі і в першу чергу сьогодні армія", — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев пояснив, як можна подвоїти пенсії та зарплати в Україні.

А також голова фінансового комітету ВРУ анонсував перегляд держбюджету 2026 року.