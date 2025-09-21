Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гетманцев звинуватив найбільше казино в Україні у шахрайстві

Гетманцев звинуватив найбільше казино в Україні у шахрайстві

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 16:58
Данило Гетманцев звинуватив Favbet в ухиленні від податків
Данило Гетманцев. Фото: РБК-Україна

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев висловився про шахрайську схему одного із найбільших казино в Україні. Оператор грального ринку заборгував державі мільярди податків.

Про це народний депутат розповів в ефірі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Гетманцев викрив відоме казино у шахрайстві

За словами голови комітету, у деклараціях власник казино вказує меншу суму виграшів для того, щоб ухилитися від сплати податків.

"Ми з'ясували, що найбільший оператор грального ринку Favbet в деклараціях навмисно занижує об'єкт оподаткування задля того, щоб ухилитися від податків. Якщо взяти по загальному ринку, держава не отримує 20 млрд грн", — заявив Гетманцев.

Нардеп вже звернувся до Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, а також до Генерального прокурора, аби врегулювати цю ситуацію. Нардеп зазначив, що 2021 року гральний бізнес сплатив до бюджету 200 млн грн податків, у 2022 року — 700 млн грн, а 2024-го ця сума зросла до 17 млрд грн. Однак весь цей час зазначена компанія не сплатила необхідну суму.

"Власник цього грального оператора проживає у Лондоні та є найбагатшою людиною в нашій країні за рахунок того, що вони ухилялися від податків. Це величезні гроші, яких потребують пенсіонери, вчителі і в першу чергу сьогодні армія", — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев пояснив, як можна подвоїти пенсії та зарплати в Україні.

А також голова фінансового комітету ВРУ анонсував перегляд держбюджету 2026 року.

податки Данило Гетманцев казино борги гральний бізнес
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації