Головна Фінанси Гетманцев відповів, як можна подвоїти пенсії й зарплати в Україні

Гетманцев відповів, як можна подвоїти пенсії й зарплати в Україні

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 16:55
Данило Гетманцев прояснив, чому важлива детінізація в Україні
Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, як Україна може вийти на підвищений рівень пенсії та зарплат. Зробити це можна завдяки процесу детінізації.

Про це нардеп детальніше розповів у ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Гетманцев розповів про важливість детінізації

Як зазначив Гетманцев, через тіньовий сектор українці фактично втрачають частину своїх пенсій та зарплат на користь корупціонерів. За його словами, якби держава отримувала всі доходи від детінізації, це дозволило б удвічі підвищити зарплати вчителям і медикам, а також збільшити пенсії в межах солідарної системи.

"Детінізація — це не стільки про інтереси бюджету і навіть рівні умови господарювання. Це про те, що ти, купуючи щось і не отримуючи чек, фактично береш від своєї пенсії, яку мав би отримувати, і віддаєш ухилянту та корупціонеру. Якщо б ми взяли той трильйон, який держава недоотримує як гроші з тіньового сектору, то ми би могли вдвічі підвищити заробітні плати і пенсії", — пояснив нардеп.

Як відомо, у бюджеті на 2026 уряд вперше передбачив доходи від "детінізації", які мають становити 60 млрд гривень. Однак, як зауважив Гетманцев, це лише попередні розрахунки.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев запропонував запровадити додаткові пільги для бізнесу на прифронтових територіях.

А також голова фінансового комітету пояснив, чому підтримка прифронтових громад має стати пріоритетом для всієї України.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
