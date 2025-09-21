Держбюджет можуть переглянути в 2026 році — заява Гетманцева

Данило Гетманцев. Фото: кадр із відео

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що у 2026 році державний бюджет, найімовірніше, доведеться переглядати вже під час його виконання. Причиною цього стане необхідність додаткових видатків на армію.

Про це Гетманцев розповів в ефірі Новини.LIVE у неділю, 21 вересня.

Реклама

Читайте також:

Перегляд бюджету та соціальні ініціативи

За словами нардепа, ситуація із фінансуванням оборонного сектору змушує владу закладати можливість повторного коригування бюджету. Він нагадав, що у попередні роки уряд неодноразово збільшував видатки вже після ухвалення документа. Це, на його думку, перетворює процес на формальність.

"Тобто ось це дежавю, постійний перегляд бюджету всередині року, коли ми докидаємо туди пів трильйона додаткових видатків саме на армію, він зараз прогнозовано закладається в бюджет 2026 року. І це абсолютно недобре. Це фактично імітація бюджетного процесу, а не бюджетний процес", — зазначив Гетманцев.

Водночас політик наголосив, що підтримує соціальні ініціативи уряду. Йдеться про підвищення заробітної плати вчителям на 50% та збільшення виплат окремим категоріям медиків до 35 тисяч гривень.

Нагадаємо, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев відреагував на заяву ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби про необхідність появи мігрантів в Україні.

Раніше ми також інформували, що Данило Гетманцев пояснив, яким чином Україна здатна вийти на вищий рівень пенсій і заробітних плат.