Рахунки за комунальні послуги та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

У листопаді учасники бойових дій, як і раніше, зможуть скористатися 75% знижкою на оплату житла та комунальних послуг. Пільга поширюється на електроенергію, газ, воду, опалення та вивезення сміття, але діє лише в межах установлених соціальних нормативів. Тому сума компенсації залежить від кількості членів родини, площі житла, виду послуг тощо.

Скільки отримають УБД у листопаді на комунальні послуги, розповідають Новини.LIVE з посиланням на онлайн-медіа Міністерства оборони України АрміяInform.

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На які комунальні послуги поширюється знижка

Учасники бойових дій мають право на 75% знижку на оплату житла та комунальних послуг. Пільга передбачена законодавством і надається в межах установлених соціальних нормативів.

До переліку послуг, за які можна отримати компенсацію, належать:

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утримання житла (квартплата);

постачання природного газу;

електроенергія;

опалення;

холодне та гаряче водопостачання;

водовідведення;

вивезення побутових відходів;

скраплений газ і тверде паливо для будинків без централізованого опалення.

Під час розрахунку пільги враховують вид послуги та соціальні нормативи споживання. Вони визначені законодавством, зокрема постановою Кабінету Міністрів України №409.

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Хто з членів родини може отримати пільгу

Скористатися знижкою можуть не лише самі учасники бойових дій, а й визначені законом члени їхніх сімей, які проживають разом із пільговиком.

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До них належать:

чоловік або дружина;

діти віком до 18 років;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I або II групи;

особи з інвалідністю I групи;

непрацездатні батьки;

люди, які перебувають під опікою чи піклуванням учасника бойових дій.

Розмір компенсації залежить від кількості членів сім'ї, які мають право на пільгу, площі житла та обсягу спожитих послуг. Якщо фактичне споживання перевищує встановлену норму, знижка не покриває всю суму в платіжці.

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Скільки води компенсує держава

Для водопостачання та водовідведення також діють обмеження за обсягом споживання. Якщо в помешканні є гаряча вода, соціальні нормативи на одну людину становлять:

холодна вода — до 2 куб. м на місяць;

гаряча вода — до 1,6 куб. м на місяць;

водовідведення — до 3,6 куб. м на місяць.

Якщо гарячої води немає або її постачання припинено більш ніж на два тижні, норма холодної води збільшується до 3,6 куб. м на людину. Для водовідведення норматив також становить до 3,6 куб. м на місяць.

Саме в межах цих обсягів розраховують 75% знижку на відповідні послуги.

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Які норми електроенергії діють для УБД

Обсяг електроенергії, на який надається пільга, залежить від обладнання житла та наявності гарячого водопостачання.

Якщо встановлена газова плита та є гаряча вода:

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70 кВт-год на першого члена сім'ї;

по 30 кВт-год на кожного наступного;

загальна норма — не більше 190 кВт-год на місяць.

Якщо встановлена електроплита та є гаряча вода:

110 кВт-год на першого члена сім'ї;

по 30 кВт-год на кожного наступного;

загальна норма — не більше 230 кВт-год на місяць.

Якщо є електроплита, але немає гарячої води:

130 кВт-год на першого члена сім'ї;

по 30 кВт-год на кожного наступного;

загальна норма — не більше 250 кВт-год на місяць.

Якщо немає електроплити та централізованої гарячої води:

100 кВт-год на першого мешканця;

по 30 кВт-год на кожного наступного;

загальна норма — не більше 220 кВт-год на місяць.

Ці показники використовують для визначення обсягу електроенергії, на який поширюється пільга. Якщо домогосподарство споживає більше, знижка в межах нормативу не покриває витрати понад установлену норму.

Скільки газу враховують під час розрахунку пільги

Соціальні нормативи для природного газу залежать від того, для чого його використовують і яке обладнання встановлено в оселі.

На одну людину на місяць передбачено такі норми:

3,3 куб. м — якщо є газова плита та централізоване гаряче водопостачання;

5,4 куб. м — якщо є газова плита, але немає централізованої гарячої води та газового водонагрівача;

10,5 куб. м — якщо встановлено газову плиту та газовий водонагрівач.

Для будинків з індивідуальним газовим опаленням діє окремий норматив. Він становить 4 куб. м газу на 1 кв. м опалюваної площі на місяць в опалювальний період. Під час розрахунку також застосовують відповідний коригуючий коефіцієнт.

Як визначають пільгу на житло та вивезення сміття

Для оплати житла й послуг з управління багатоквартирним будинком соціальна норма становить 21 кв. м загальної площі на кожного пільговика та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

Для опалення застосовують схожий принцип: 21 кв. м опалюваної площі на кожного пільговика та ще 10,5 кв. м на сім'ю. Для деяких сімей ветеранів, які складаються лише з непрацездатних осіб, законодавство передбачає можливість застосування підвищених нормативів.

Пільга на поводження з побутовими відходами також розраховується в межах установлених соціальних норм. Її розмір залежить від кількості людей, які мають право на знижку, та обсягу відповідної послуги.

Скільки можна заощадити на комунальних послугах у листопаді

Держава компенсує 75% вартості комунальної послуги в межах установленого соціального нормативу. Решту 25% споживач сплачує самостійно. Якщо фактичне споживання перевищує норму, витрати понад неї також оплачуються без урахування цієї пільги.

Наприклад, якщо за місяць домогосподарство використало 200 кВт-год електроенергії за тарифом 4,32 грн за кВт-год, повна вартість споживання становитиме 864 грн.

Розрахунок виглядатиме так:

повна вартість електроенергії — 864 грн;

сума 75% знижки — 648 грн;

залишок до сплати — 216 грн.

Такий приклад показує розрахунок за умови, що весь зазначений обсяг електроенергії підпадає під пільгу. Для інших комунальних послуг сума компенсації залежить від тарифу, фактичного споживання та соціального нормативу, який застосовують до конкретного домогосподарства.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які види грошової підтримки надає держава учасникам бойових дій. Йдеться зокрема про щомісячні виплати за особливі заслуги перед державою. До того ж ветеранам зі статусом УБД належать щорічна допомога до Дня Незалежності та оплата тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати.

Також Новини.LIVE писали, що надбавки до пенсій ветеранів перерахують. У проєкті державного бюджету на 2027 рік пропонують збільшити прожитковий мінімум для непрацездатних осіб до 2 878 гривень. Якщо цей показник затвердять, пенсійна доплата для УБД становитиме 719,50 гривні на місяць.