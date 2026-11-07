Військовослужбовець за ноутбуком. Фото: Reuters

У листопаді українські військовослужбовці можуть заощаджувати на повсякденних покупках завдяки програмі "Плюси" в застосунку "Армія+". Захисникам доступні спеціальні пропозиції на пальне, харчування, ліки, одяг, військове спорядження, техніку та товари для дому. Також можна дешевше купувати залізничні квитки, відправляти посилки й замовляти лабораторні дослідження.

Новини.LIVE розповідають детальніше про пропозиції, які доступні військовим у листопаді 2026 року.

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Які знижки на залізничні квитки доступні військовим

Через застосунок "Армія+" військовослужбовці можуть одночасно оформити до чотирьох залізничних квитків зі спеціального резерву Укрзалізниці.

Ця можливість доступна, якщо на звичайні місця квитків уже немає. Скористатися резервом можна за п'ять діб до відправлення поїзда, але не пізніше ніж за шість годин до початку рейсу.

Пропозиція переважно стосується поїздів, які курсують до міст поблизу районів бойових дій або з них.

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На яких АЗС військові можуть заощадити

У листопаді знижки для військовослужбовців діють у десяти мережах автозаправних станцій. Вони поширюються на пальне, напої, їжу в кафе та товари магазинів при АЗС:

ОККО — до 7 грн знижки на літр пального в межах 200 літрів на місяць, 30% на каву та чай, 20% на кафе і 10% на маркет.

WOG — до 7 грн на літр пального, 40% на напої, до 30% на кафе та 10% на маркет. За оплату карткою ПриватБанку можна отримати додаткові знижки: 9 грн/л на MUSTANG, 8 грн/л на бензин і дизель Євро5 та 4 грн/л на автогаз. Пільгові ціни діють на перші 100 літрів пального на місяць. Після використання ліміту залишається стандартна знижка WOG у програмі "Плюси" без обмеження обсягу. Для отримання пропозиції потрібно відкрити WOG у розділі "Плюси", перевірити відповідність картки ПриватБанку умовам акції, згенерувати або оновити QR-код і показати його на касі.

UKRNAFTA — за карткою Mastercard від UKRSIBBANK знижка становить 12 грн/л на бензин і дизель та 9,50 грн/л на скраплений газ. З іншими картками діють стандартні умови: 3 грн/л на бензин і дизель та 0,50 грн/л на газ. Загальний ліміт — 200 літрів на місяць незалежно від виду пального та розміру знижки. Пропозиція не діє при оплаті через паливний гаманець або NaftaPAY біля колонки. Також можна отримати 50% знижки на гарячі напої та хот-доги, 30% на кафе і 10% на маркет.

AUTOTRANS — до 4 грн/л на пальне, 10 грн на каву та 10% на товари магазину.

Parallel — до 4 грн/л на пальне, 20% на кафе та 10% на маркет.

Marshal — до 3,50 грн/л на бензин і дизель, 1,25 грн/л на газ, 20% на кафе та 10% на товари магазину.

Klo — до 4 грн/л на пальне, 30% на каву, 20% на фастфуд і 10% на маркет.

Martin — до 2 грн/л на пальне, 50% на каву, 20% на кафе та 10% на маркет.

Chipo — до 3 грн/л на пальне, 20% на кафе та маркет.

UPG — до 2 грн/л на пальне, 20% на кафе та 10% на маркет.

Як військовим дешевше відправляти посилки

У програмі "Плюси" передбачені спеціальні умови доставки для військовослужбовців від Укрпошти та Нової пошти.

Знижки від Укрпошти

Щомісяця військові можуть отримати дев'ять штрихкодів — по три на кожну з трьох пропозицій.

Серед доступних варіантів:

відправлення або отримання посилок вагою до 30 кг у прифронтових областях за 1 або 6 грн за тарифом "Пріоритетний" залежно від способу оформлення;

знижка 25% на доставку по Україні за тарифом "Пріоритетний";

знижка 25% на міжнародні відправлення.

Для отримання знижки потрібно створити штрихкод у розділі "Плюси" застосунку "Армія+" та показати його працівнику відділення.

Посилки від Нової пошти за 1 грн

Діючі військовослужбовці можуть відправляти та отримувати посилки вагою до 30 кг за 1 грн у шести прифронтових областях:

Сумській;

Харківській;

Донецькій;

Запорізькій;

Херсонській;

Дніпропетровській.

Щомісяця в застосунку можна створити до трьох штрихкодів. Кожен із них діє сім днів, після чого знову стає доступним для використання іншими учасниками програми.

Які знижки на ліки та медичні послуги доступні військовим

Програма "Плюси" передбачає спеціальні пропозиції не лише на товари, а й на медичні послуги та препарати.

Знижки в лабораторії "ДІЛА"

Військовослужбовці та члени їхніх родин можуть скористатися такими пропозиціями:

28% знижки на лабораторні дослідження;

99% знижки на визначення групи крові та резус-фактора.

Щомісяця доступні до двох промокодів. Їх можна показати у відділенні лабораторії або ввести під час оформлення замовлення на сайті чи в застосунку.

Ліки зі знижками в "Укрпошта.Аптека"

Учасникам програми пропонують знижки від 25% до 50% на медикаменти та інші товари. Щомісяця можна отримати до п'яти промокодів, якими дозволено ділитися з рідними.

Для використання пропозиції потрібно:

Створити промокод у застосунку "Армія+". Перейти на сайт "Укрпошта.Аптека". Вибрати товари зі спеціального розділу "Пишаємося+Дякуємо", які мають позначку "Знижка за промокодом". Ввести код під час оформлення замовлення.

Після цього знижка застосовується автоматично. Покупку можна оплатити онлайн і забрати у відділенні "Укрпошти".

Знижки в "Аптеці Доброго Дня"

У мережах "Аптека Доброго Дня" та "1 Соціальна Аптека" військовослужбовці можуть отримати 15% знижки на ліки та інші товари.

Щомісяця для цього доступно до п'яти промокодів.

Де військовим купувати одяг і спорядження дешевше

У листопаді учасники програми "Плюси" можуть скористатися знижками в магазинах одягу, амуніції та тактичного спорядження:

DefPoint — 15% на весь асортимент;

Rock Front — 25% на товари за повною ціною та 10% на акційні;

KAMBER — 20% на спорядження та індивідуальне пошиття;

Specprom — до 20% на товари сайту;

Global Ballistics — 10% на шоломи, бронеплити, плитоноски та РПС, 5% на інші товари;

M-TAC — 15% на товари та додаткові спеціальні пропозиції;

ІБІС — 15% на антидронову зброю, 20% на одяг Frontier, 10% на інші товари;

STVOL — 15% на оптику, антидронову зброю та набої, 12% на інші товари;

RAROG TACTICAL GEAR — 15% на спорядження;

DEFENCE UKRAINE — до 40% на амуніцію, одяг та інші товари;

UTactic — 15% на товари сайту;

BGN Armo — 15% на асортимент сайту;

"Балістика" — 15% на бронезахист і спорядження;

Ukrarmor — 20% на власну продукцію та 10% на товари інших брендів.

Перед покупкою варто перевірити умови конкретної пропозиції, оскільки знижки можуть діяти не на весь асортимент.

Знижки на продукти, техніку та товари для дому

Військовослужбовці можуть заощаджувати й на звичайних покупках. У листопаді програма "Плюси" пропонує такі умови:

Dnipro-M — 25% на товари бренду, які не беруть участі в акціях.

RIFT — 15% на намети, спальники, рюкзаки та інші туристичні товари.

FOZZY — 10% на товари під час онлайн-покупок.

ARBER — 40% на одяг, взуття та аксесуари, 20% на акційні товари.

"Будинок іграшок" — 15% на іграшки та інші товари.

"Сільпо" — 10% на товари в магазинах.

"Комп'ютерний Всесвіт" — до 40% на техніку.

IDEALIST COFFEE & CO. — 25% на каву в зернах і дріпи.

Rozetka — до 30% на амуніцію, інструменти, товари для дому та інші категорії.

Такі пропозиції допомагають військовим зменшити витрати на покупки для себе та родини. Водночас перелік товарів і розмір знижок залежать від умов партнерів.

Де військові можуть купити книжки зі знижкою

Для учасників програми доступні спеціальні пропозиції від книжкових магазинів та видавництв:

"Фоліо" — 40% знижки;

Librarius — 30%;

"Наш Формат" — 15%.

Цими пропозиціями можна скористатися для придбання книжок для себе або подарунків близьким.

Де військовим доступні знижки на харчування

Мережа Lviv Croissants пропонує військовослужбовцям 20% знижки на все меню, крім алкогольних напоїв.

Для отримання знижки потрібно створити відповідний штрихкод у застосунку "Армія+" та показати його на касі перед оплатою.

За умовами пропозиції цей штрихкод можна використовувати без обмеження кількості разів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які виплати отримають військовослужбовці у листопаді. Розмір окладів та доплат залежить від посади, звання, вислуги років, району служби та характеру роботи. За окремі завдання передбачені винагороди.

Також Новини.LIVE писали, за що військовий може залишитися без грошей. Верховний Суд розглянув скаргу захисника, який відмовився виконувати бойове завдання через погіршення самопочуття. Командування оголосило йому сувору догану та не виплатило додаткову винагороду за місяць.