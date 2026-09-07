Ощадбанк відключить частину карток: кому обмежать доступ та як уникнути закриття рахунку

Картка та гроші. Фото: Новини.LIVE

Ощадбанк продовжив до 31 грудня 2026 року строк дії платіжних карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. Для більшості таких карток продовження відбувається автоматично, однак є два важливі винятки. Йдеться про картки, якими давно не користувалися, а також картки, рахунки яких не мають позитивного залишку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.

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Які картки не продовжать автоматично

Ощадбанк повідомив, що автоматичне продовження строку дії не поширюється на картки, за якими:

останню операцію провели до 1 січня 2025 року або операцій не було взагалі;

залишок коштів на рахунку менший або дорівнює нулю.

Які картки продовжують діяти

Якщо картка відповідає умовам програми продовження, клієнту не потрібно окремо звертатися до банку для продовження її строку дії. Ощадбанк зазначає, що продовження відбувається автоматично.

Йдеться про картки, строк дії яких закінчився з лютого 2022 року. Для них встановлений новий строк дії — до 31 грудня 2026 року. Тож клієнтам не потрібно поспішати замінювати картку лише через те, що на її пластику зазначена дата, яка вже минула.

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Чому Ощадбанк продовжив строк дії карток

У банку пояснили, що рішення пов’язане з воєнним станом і необхідністю зробити користування банківськими послугами зручнішим для клієнтів. Водночас автоматичне продовження має встановлені межі. Воно не поширюється на картки, які тривалий час залишалися без операцій, а також на рахунки з нульовим або від’ємним залишком.

Що робити, якщо картку заблокували

Власникам карток, які більше не діють і потребують заміни, потрібно звернутися до відділення Ощадбанку для перевипуску. Замінити стару картку можна у відділенні, де її спочатку видали, або в регіоні, де її оформлювали.

Перевипуск може стосуватися карток різного призначення. Зокрема, йдеться про:

особисті картки для власних потреб, розрахунків та отримання бонусів;

картки для отримання соціальних виплат, пенсій та інших цільових надходжень;

преміальні картки з додатковими сервісами;

зарплатні картки;

картки для молоді;

кредитні картки.

Раніше Новини.LIVE писали, за які операції Ощадбанк може списувати комісію. Перекази, зняття готівки понад ліміт, бюджетні платежі та поповнення мобільного можуть бути платними. Розмір комісії залежить від способу операції, суми та тарифу, а для SMS-інформування за карткою "Моя картка" доведеться платити 40 гривень на місяць.

Також Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк оновив правила обслуговування клієнтів. Нова редакція договору діє з 2 вересня 2026 року та охоплює картки, рахунки, кредити, депозити й перекази. Водночас для власників "Моя кредитка" продовжили акційний пільговий період до 92 днів — тепер ним можна користуватися до 31 серпня 2027 року.