Пенсії у червні: кому в Україні переглянуть, а кому скасують виплати

Люди похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року кільком категоріям українських пенсіонерів нарахують підвищені виплати за дотримання певних вимог законодавства, проте масового перерахунку пенсій наступного місяця не очікується. Також дехто з громадян може втратити виплати.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Кому в Україні переглянуть пенсії у червні

За даними ПФУ, у червні працюючі пенсіонери зможуть розраховувати на підвищений розмір виплат. Йдеться виключно про тих громадян, які станом на 1 квітня змогли накопичити мінімально 24 місяці додаткового страхового стажу. Очікується, що пенсія для таких осіб буде враховувати суми підвищень за попередні два місяці (квітень-травень).

Як пояснили у Пенсійному фонді, відповідна двомісячна затримка у підвищенні виплат відбувається щороку. Вона пов’язана з правилами подання роботодавцями звітності стосовно єдиного соцвнеску за перший квартал поточного року. Після завершення кварталу на це відведено до 40 днів, тому дані за січень–березень потрапляють до реєстрів тільки в середині травня.

Таким чином, за даними ПФУ, перерахунок можуть провести після того, як до Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування надійдуть дані про сплату ЄСВ (термін подачі звітів — до 10 травня).

Читайте також:

Окрім того, у червні деяким громадянам, які досягнуть 70, 75 та 80 років, нарахують вікові надбавки. Громадяни зможуть розраховувати на такі суми:

у разі досягнення від 70 до 74 років — 300 грн;

за умови досягнення від 75 до 79 років — 456 грн;

у разі досягнення від 80 років — 570 грн.

У Пенсійному фонді наголосили, що доплату нарахують з дня досягнення відповідного віку автоматично, тому звертатись до відділення фонду не потрібно.

Важливий нюанс: для отримання вікової доплати розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340 грн.

У ПФУ також пояснили, що дата народження впливає на суму першої виплати. Якщо людина народилась першого числа місяця, то одразу отримає повну надбавку. Якщо ж дата народження припаде, наприклад, на 20 число, то доплату нарахують тільки за дні після досягнення відповідного віку.

Якщо громадянин вже отримував доплату у 70 років, а потім досяг 75-річчя, то призначать різницю між попереднім та новим розміром надбавки. Тобто після досягнення 75 років людині додатково нарахують 156 грн, оскільки раніше вже виплачували 300 грн.

Хто з пенсіонерів може втратити виплати у червні

Також у Пенсійному фонді раніше попереджали українських пенсіонерів, які виїхали з небезпечних зон чи з окупації та тривалий час перебувають за кордоном, що мають пройти обов’язкову ідентифікацію. Якщо відповідну процедуру проігнорувати, то нарахування пенсії можуть призупинити. Це можна зробити кількома способами:

Проходження ідентифікації онлайн через портал е-послуг Пенсійного фонду з авторизацією з "Дія.Підписом"; Ідентифікація через мобільний застосунок "Пенсійний фонд України"; Підтвердження даних через відеоконференцзв’язок; Ідентифікація через закордонні дипломатичні установи України.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у 2026 році деякі громадяни отримають посилені гарантії від держави. Йдеться про нарахування підвищеного розміру мінімальної пенсії. Норми законодавство дають право на виплату у близько 13 000 грн, тоді як мінімальна пенсія в країні дорівнює 2 595 грн.

Ще Новини.LIVE писали, яку пенсію отримають громадяни, які мають офіційну зарплату на рівні мінімальної. За інформацією ПФУ, на розмір пенсії на "заслуженому відпочинку" прямо впливає законний дохід, з якого сплачувались внески до фонду протягом кар'єри.