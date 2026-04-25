Які пільги для дітей УБД доступні у травні: перелік привілеїв

Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні триває повномасштабна війна з Росією, тож у лавах Збройних сил перебуває велика кількість військовослужбовців. Багато хто вже побував безпосередньо на фронті, за що отримав статус "Учасник бойових дій" (УБД) і відповідні пільги.

Редакція Новини.LIVE розповідає, якими пільгами з травня 2026 року забезпечуватимуться діти УБД.

Які пільги можна оформити

Як вказується у Законі України "Про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", всі діти військовослужбовців зі статусом УБД, забезпечуються:

частковою або повною оплатою на навчання державою;

соціальними стипендіями;

безкоштовними підручниками;

пільговим проживанням в гуртожитках;

доступом до пільгових кредитів на освіту.

Усі ці пільги надаються, допоки дитині не виповниться 23 роки або до завершення її навчання.

Пільги для дітей УБД у школах та дитячих садках

Усім дітям військовослужбоців, які отримали статус УБД, надається право на місце у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах. Їх зарахують на навчання без черги. У закладах дошкільної освіти існують квоти для дітей-пільговиків — не більше, ніж 20%. Діти забезпечуються безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах за кошти з місцевого бюджету.

Читайте також:

Пільги на освіту

На початковому етапі вступної кампанії до вищих навчальних закладів всі абітурієнти, серед яких і діти УБД, потрапляють на конкурсний відбір, який проходять на рівних з усіма умовах. Тобто:

діти УБД пишуть вступні іспити та подають документи, як і всі інші абітурієнти;

якщо після зарахування на бюджет всіх абітурієнтів з найвищими балами, в університеті ще залишаться вакантні бюджетні місця, то їх отримають діти УБД.

Пільги на навчання

Для дітей УБД у 2026 році передбачена соціальна стипендія. Йдеться про навчання за державним чи регіональним замовленням на денній формі. Підручниками такі діти забезпечуються безкоштовно. Також вони не платять:

за доступ до інтернету;

за доступ доо систем бази даних у державних та комунальних закладах освіти.

за перебування в учнівських та студентських гуртожитках.

Пільги на відпочинок

Право на першочерговий відпочинок в оздоровчих таборах отримують діти від 7 до 18 років, якщо їхні батьки зі статусом УБД. Держоргани раз на рік видають таким дітям путівки, за якими вони можуть відвідувати санаторно-курортні дитячі заклади. Також діти можуть записуватися у різні гуртки, секції та студії й відвідувати їх безкоштовно або на пільгових умовах.

