Пільги для УБД на комуналку: норми споживання та як впливає на суму компенсації дохід сім’ї

Учасники бойових дій в Україні мають право на пільгу 75% для оплати житлово-комунальних послуг — квартплати,

газу, опалення, електроенергії, вивезення сміття тощо. Знижка нараховується на усіх членів сім’ї, які проживають разом з пільговиком.

Про те, чи залежить сума від доходу родини та які ліміти застосовуються при розрахунку компенсації, розповіло онлайн-медіа Міністерства оборони України "АрміяInform", передають Новини.LIVE.

Як впливає на суму компенсації дохід сім’ї

Правила призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у 2025 році оновили. Зокрема при розрахунку компенсації почали враховувати середньомісячний сукупний дохід родини.

Проте до учасників бойових дій ці обмеження не застосовуються — для них пільга надається незалежно від рівня доходів.

Водночас компенсація нараховується в межах встановлених соціальних лімітів. Все, що спожито понад норми, оплачується за повним тарифом.

Електроенергія

75% знижки нараховується в межах соціальних норм споживання:

за наявності газу та централізованої подачі гарячої води — 70 кВт на одну особу та +30 на кожного наступного члена сім’ї. Але не більше ніж 190 кВт на родину;

наявна електроплита і є централізована подача гарячої води — 110 кВт на одну особу +30 на кожного наступного члена сім’ї. Але не більше ніж 230 кВт на родину;

наявна електроплита, але немає централізованої подачі гарячої води — 130 кВт на одну особу +30 на кожного наступного члена сім’ї. Але не більше ніж 250 кВт на родину;

за відсутності електроплити та централізованої подачі гарячої води — 100 кВт на одну особу +30 на кожного наступного члена сім’ї. Але не більше ніж 220 кВт на родину.

Газопостачання

На одну особу на місяць:

газова плита + централізована подача гарячої води — 3,3 кубометра;

тільки газова плита (немає гарячої води та газової колонки) — 5,4 кубометра;

газова плита + газова колонка — 10,5 кубометрів.

Опалення

Норма на площу житла — 21 кв. м на кожну особу, яка має право на пільгу, + 10,5 кв. м додатково на всю сім’ю. А далі все залежить від типу опалення — централізоване, газове чи електричне. Обсяг ресурсів, на які надається знижка залежно від типу опалення:

централізоване — 0,0383 Гкал на 1 кв. м площі;

газове — 4 кубометри газу на 1 кв. м;

електричне — 30 кВт-год на 1 кв. м.

Водопостачання

На одну особу на місяць:

холодна вода — 2,0 кубометри (якщо є централізована гаряча вода);

холодна вода — 3,6 кубометра (якщо гарячої води немає взагалі або є перерва в постачання понад 14 днів, наприклад через ремонтні чи профілактичні роботи);

гаряча вода — 1,6 кубометра (тільки при централізованому постачанні);

водовідведення — 3,6 кубометра.

Квартплата та вивезення сміття

Пільга на вивезення сміття нараховується на кожну особу, яка має право на пільгу та проживає разом з УБД. При цьому діє встановлена соціальна норма — 0,4167 кубометра сміття на одну особу щомісяця.

Щодо квартплати — тобто витрат на утримання будинку та прибудинкової території — компенсація розраховується залежно від площі житла. Такі правила поширюються як на будинки, які обслуговують ЖЕКи, так і на ОСББ.

Для нарахування пільги застосовується соціальна норма житла: 21 квадратний метр опалювальної площі на кожного пільговика плюс додатково 10,5 квадратного метра на родину. Водночас держава компенсує витрати не в повному обсязі, а в межах граничної вартості послуги за квадратний метр, визначеної за спеціальною формулою. Тому точний розмір компенсації варто уточнювати у Пенсійному фонді або безпосередньо у постачальника послуг.

