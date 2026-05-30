Пільги на комуналку для УБД: як оформити, якщо військовий не може подати документи особисто

Учасникам бойових дій в Україні належить певний пакет соціальних гарантій, серед яких пільги на комунальні послуги. Родина військового може оформити їх без особистої присутності захисника, якщо він через службу або інші поважні причини не може зробити це сам.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram, передають Новини.LIVE.

"Не всі знають, але закон передбачає можливість, щоб дружина, чоловік, мама чи інший повнолітній член сім’ї звернулися замість військового, якщо він через службу або інші поважні причини не може зробити це сам. Це означає, що не потрібно чекати відпустки чи шукати можливість, коли військовий особисто приїде оформлювати документи", — йдеться у дописі.

Що потрібно для отримання пільг

Якщо військовий не може прийти особисто, документи можуть подати: дружина або чоловік, батьки, законні представники. Гетманцев наголосив, що це особливо актуально для сімей, де військовий перебуває на фронті чи лікування або виконує бойові завдання без можливості займатися документами.

Право на пільги підтверджують:

посвідчення ветерана;

електронне посвідчення ветерана;

витяг із Єдиного держреєстру ветеранів війни.

Які документи треба надати

Для оформлення пільг на комунальні послуги родині УБД потрібно підготувати:

заяву;

документ, що посвідчує особу того, хто звертається;

документи, які підтверджують родинний зв’язок;

посвідчення ветерана, е-посвідчення або витяг із реєстру ветеранів.

Після цього можна звертатися до Пенсійного фонду та оформлювати пільги на оплату ЖКП, придбання твердого палива чи скрапленого газу тощо.

Якщо військовослужбовець потрапив до полону або має статус зниклого безвісти, члени його родини також мають право отримати пільги на комунальні послуги та перенести виплату компенсації на власний рахунок.

Для цього потрібно звернутися із заявою до ПФУ, надати витяг із реєстру ветеранів та документи, які підтверджують перебування в полоні або статус зниклого безвісти.

