Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільги на комуналку для УБД: хто може оформити замість військового

Пільги на комуналку для УБД: хто може оформити замість військового

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 09:57
Пільги на комуналку для УБД: як оформити, якщо військовий не може подати документи особисто
Рахунки за комуналку, посвідчення УБД в руці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Учасникам бойових дій в Україні належить певний пакет соціальних гарантій, серед яких пільги на комунальні послуги. Родина військового може оформити їх без особистої присутності захисника, якщо він через службу або інші поважні причини не може зробити це сам.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram, передають Новини.LIVE

"Не всі знають, але закон передбачає можливість, щоб дружина, чоловік, мама чи інший повнолітній член сім’ї звернулися замість військового, якщо він через службу або інші поважні причини не може зробити це сам. Це означає, що не потрібно чекати відпустки чи шукати можливість, коли військовий особисто приїде оформлювати документи", — йдеться у дописі. 

Що потрібно для отримання пільг

Якщо військовий не може прийти особисто, документи можуть подати: дружина або чоловік, батьки, законні представники. Гетманцев наголосив, що це особливо актуально для сімей, де військовий перебуває на фронті чи лікування або виконує бойові завдання без можливості займатися документами.

Право на пільги підтверджують:

Читайте також:
  • посвідчення ветерана;
  • електронне посвідчення ветерана;
  • витяг із Єдиного держреєстру ветеранів війни.

Які документи треба надати

Для оформлення пільг на комунальні послуги родині УБД потрібно підготувати: 

  • заяву;
  • документ, що посвідчує особу того, хто звертається;
  • документи, які підтверджують родинний зв’язок;
  • посвідчення ветерана, е-посвідчення або витяг із реєстру ветеранів.

Після цього можна звертатися до Пенсійного фонду та оформлювати пільги на оплату ЖКП, придбання твердого палива чи скрапленого газу тощо.

Якщо військовослужбовець потрапив до полону або має статус зниклого безвісти, члени його родини також мають право отримати пільги на комунальні послуги та перенести виплату компенсації на власний рахунок. 

Для цього потрібно звернутися із заявою до ПФУ, надати витяг із реєстру ветеранів та документи, які підтверджують перебування в полоні або статус зниклого безвісти.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи залежить сума пільги для УБД від доходу родини. Компенсація нараховується в межах встановлених соціальних лімітів. Все, що спожито понад норми, оплачується за повним тарифом.

Також Новини.LIVE писали, що для УБД хочуть запровадити ще одну пільгу. На урядовому порталі зареєстрували відповідну петицію. Йдеться про звільнення військовослужбовців від сплати податку на нерухомість.

комунальні послуги соціальна допомога пільги УБД
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації