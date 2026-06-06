Пільги для УБД: кого можуть позбавити статусу та соцгарантій у червні

Військові на завданні, посвідчення УБД. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Статус учасника бойових дій в Україні надається безстроково та гарантує військовослужбовцям і ветеранам низку державних пільг і соціальних гарантій. Водночас законодавством передбачено кілька підстав, за яких особу можуть позбавити статусу УБД разом з усіма передбаченими привілеями.

Про підстави для позбавлення пільг УБД розповіло видання "На пенсії", передають Новини.LIVE.

У яких випадках можуть скасувати статус УБД

Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій визначений постановою Кабінету Міністрів України №203. Документ регламентує процедуру щодо осіб, які виконували бойові або службові завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності держави в умовах безпосередніх бойових зіткнень і вогневого контакту.

Згідно з чинними нормами, статус УБД можуть анулювати у трьох основних випадках:

Якщо військовослужбовець або ветеран вчинив умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин під час проходження служби або виконання бойового завдання. У разі встановлення факту подання неправдивої інформації — зокрема щодо особистих даних або участі в бойових діях. За власним бажанням особи, якщо вона добровільно відмовляється від статусу учасника бойових дій.

Остаточне рішення про позбавлення статусу ухвалює спеціальна відомча комісія при Міністерстві у справах ветеранів України.

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Які пільги скасовуються після анулювання статусу

Після скасування статусу УБД людина автоматично втрачає право на всі соціальні гарантії та державні пільги, які були передбачені для учасників бойових дій.

Серед основних пільг, що припиняють діяти:

75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг;

безоплатне медичне обслуговування;

право на безоплатний проїзд у громадському транспорті;

переваги під час працевлаштування;

безоплатне отримання лікарських препаратів;

надбавки та підвищення до пенсійних виплат;

інші соціальні гарантії, передбачені законодавством.

Окремо варто зазначити, що статус учасника бойових дій також втрачають військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину або вчинили дезертирство. Разом зі статусом припиняється дія всіх належних пільг і соціальних гарантій.

Водночас закон передбачає можливість поновлення статусу — якщо військовий повертається після СЗЧ до служби у встановленому порядку, його статус УБД та відповідні пільги можуть бути відновлені.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як діяти, якщо УБД не може оформити пільги через те, що перебуває на службі. Документи до Пенсійного фонду можуть подати родичі військового. При цьому важливо надати повний пакет документів.

Також Новини.LIVE писали, чи залежить розмір пільги на комуналку для УБД від доходу родини. Компенсація нараховується в межах соціальних норм споживання. Тож на суму впливає кількість осіб, які проживають з пільговиком, та площа житла.