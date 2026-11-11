Гривні в конверті. Фото: Новини.LIVE

Заощаджувати гроші можна навіть без збільшення доходів і відмови від усіх приємних покупок. Для цього важливо розуміти, куди саме йдуть кошти, знаходити зайві витрати та поступово змінювати фінансові звички. Зменшити навантаження на бюджет можна завдяки простим рішенням — від перегляду підписок і тарифів до планування продуктів та автоматичного відкладання частини зарплати.

Про це розповів CEO & Founder онлайн-сервісу Midni Сергій Городнюк, передають Новини.LIVE.

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Коли економія не працює

Багато людей починають заощаджувати з обіцянки собі менше витрачати. Але без розуміння, куди саме йдуть гроші, такі спроби часто закінчуються вже за кілька тижнів.

Проблема не обов'язково у відсутності сили волі. Часто люди просто не помічають дрібних покупок, які поступово забирають значну частину бюджету. Наприклад, кава за 80 гривень щодня обходиться у 2 400 гривень на місяць.

Тому перед економією варто визначити, на що витрачаються гроші та які покупки можна скоротити без помітного погіршення якості життя.

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Які витрати треба перевірити

Перший крок до заощаджень — фінансовий аудит. Він допоможе побачити реальну картину та знайти витрати, про які ви могли навіть не здогадуватися.

Для цього потрібно:

Завантажити банківські виписки за останні три повні місяці.

Розподілити покупки на основні категорії — житло, продукти, транспорт, кафе, підписки, одяг, розваги, здоров'я та інші витрати.

Порахувати середню суму витрат за місяць у кожній категорії.

Визначити, які витрати виявилися найбільшими або несподіваними.

Такий аналіз часто допомагає знайти кілька напрямів, де можна заощадити. Наприклад, виявити значні витрати на доставку їжі, кафе або підписки, якими майже не користуються.

Як скоротити постійні щомісячні витрати

Найпростіше почати з платежів, які регулярно списуються з рахунку. Достатньо один раз переглянути їх, щоб отримати економію на кілька місяців уперед.

1. Перевірте всі платні підписки

Відеосервіси, музичні платформи, хмарні сховища, застосунки та онлайн-тренування можуть непомітно забирати сотні гривень щомісяця.

Перегляньте список активних підписок і залиште лише ті, якими справді користуєтеся. Якщо сервіс не відкривали протягом останнього місяця, можливо, його варто скасувати.

Потенційна економія може становити 200–800 гривень на місяць.

2. Перегляньте мобільний тариф

Оператори регулярно змінюють тарифні плани, але старі клієнти не завжди переходять на вигідніші пропозиції автоматично.

Перевірте актуальні тарифи свого оператора. Можливо, за ту саму суму можна отримати більше інтернету та хвилин або перейти на дешевший пакет.

Залежно від тарифу це допоможе заощаджувати 50–200 гривень щомісяця.

3. Порівнюйте ціни на страхування

Раз на рік варто перевіряти пропозиції кількох страхових компаній щодо ОСЦПВ, КАСКО або медичного страхування.

Вартість полісів може суттєво відрізнятися, особливо якщо йдеться про КАСКО. Порівняння пропозицій допоможе знайти вигідніший варіант без відмови від необхідного страхового захисту.

4. Перевірте комунальні платежі та лічильники

Переконайтеся, що всі лічильники встановлені, справні та показники передаються вчасно.

За відсутності лічильника на воду або газ нарахування можуть бути значно вищими за фактичне споживання. Тому варто перевірити, чи не переплачуєте ви за комунальні послуги.

5. Оберіть інтернет-тариф відповідно до потреб

Не завжди є сенс платити за максимальну швидкість інтернету. Якщо ви переважно переглядаєте відео, працюєте онлайн і користуєтеся соціальними мережами, дешевшого тарифу може бути достатньо.

Можна перейти на нижчий пакет і перевірити, чи вистачає його для повсякденних завдань. Потенційна економія — 100–300 гривень на місяць.

Як заощаджувати на щоденних покупках

Щоденні витрати часто здаються незначними. Однак саме вони можуть суттєво впливати на бюджет у кінці місяця.

1. Плануйте меню та ходіть до магазину зі списком

Перед покупками складіть меню хоча б на кілька днів і запишіть необхідні продукти.

Це допоможе уникнути зайвих покупок, використати продукти, які вже є вдома, та зменшити кількість їжі, що псується.

2. Порахуйте витрати на кафе та доставку

Не обов'язково повністю відмовлятися від улюблених страв або доставки. Для початку достатньо підрахувати, скільки грошей ви витрачаєте на них за тиждень.

Наприклад, 1 500 гривень на доставку щотижня — це близько 6 000 гривень на місяць і 72 000 гривень за рік.

Після такого підрахунку можна самостійно визначити, наскільки варто скоротити ці витрати.

3. Використовуйте кешбек без зайвих покупок

Кешбек допомагає повернути частину грошей за покупки, які ви й так планували зробити.

Але не варто купувати додаткові товари лише заради бонусів. Якщо покупка не була потрібною, кешбек не робить її вигідною.

4. Порівнюйте ціни перед великими покупками

Якщо товар коштує від 2 000 гривень, варто витратити трохи часу на пошук вигіднішої пропозиції.

Порівняйте ціни в кількох магазинах, перевірте акції та зверніть увагу на умови доставки. Різниця у вартості одного товару може становити 10–25%.

5. Не беріть банківську картку для кожної дрібної покупки

Якщо потрібно купити лише хліб або кілька продуктів, можна взяти із собою готівку на конкретну суму.

Це допоможе краще контролювати витрати та не купувати додаткові товари під впливом акцій або спонтанних бажань.

Як позбутися звички купувати зайве

Економія залежить не лише від тарифів і цін, а й від того, як людина ухвалює рішення про покупки.

1. Відкладіть покупку на 24 або 72 години

Якщо хочете придбати товар вартістю понад 1 000 гривень, дайте собі хоча б добу на роздуми.

Для покупок дорожче 5 000 гривень можна встановити паузу на три дні.

За цей час бажання купити річ може зникнути або ви зрозумієте, що вона не настільки потрібна.

2. Влаштовуйте дні без покупок

Виберіть два або три дні на тиждень, коли не витрачатимете гроші на необов'язкові речі.

У такі дні можна готувати з продуктів, які вже є вдома, не заходити до магазинів без потреби та відмовитися від спонтанних замовлень.

Це допоможе поступово сформувати звичку контролювати витрати.

3. Автоматично відкладайте частину зарплати

Один із найпростіших способів накопичувати гроші — налаштувати автоматичний переказ частини доходу на окремий рахунок у день зарплати.

Для початку можна відкладати 10–15% доходу. Так заощадження формуватимуться регулярно, а не за залишковим принципом наприкінці місяця.

4. Встановіть ліміти на окремі категорії витрат

Визначте, скільки грошей готові витрачати на кафе, доставку, розваги або покупки для себе.

Деякі фінансові застосунки дозволяють встановлювати бюджети та отримувати повідомлення про перевищення ліміту.

Такі нагадування допоможуть вчасно помітити, що витрати стали більшими за заплановані.

5. Поступово зменшуйте кредитне навантаження

Якщо значна частина доходу йде на погашення кредитів, варто звернути увагу на відсотки та можливість дострокового закриття боргу.

Наприклад, якщо щомісяця ви сплачуєте 4 000 гривень, з яких 1 500 гривень становлять відсотки, погашення такого кредиту допоможе вивільнити частину бюджету.

Особливо важливо звертати увагу на кредити з високими ставками. Водночас перед достроковим погашенням варто перевірити умови договору та переконатися, що у вас залишиться фінансовий резерв.

Як не відмовитися від економії через місяць

Найчастіше спроби заощаджувати закінчуються через надто жорсткі обмеження. Якщо одночасно відмовитися від усіх звичних покупок, кафе, розваг і спонтанних витрат, підтримувати такий режим буде складно.

Краще змінювати фінансові звички поступово.

У перший місяць можна провести аудит витрат і скасувати непотрібні підписки. У другий — почати планувати покупки та меню. У третій — запровадити правило відкладеної покупки й автоматичне накопичення.

Раз на місяць варто переглядати витрати та порівнювати їх із попереднім періодом. Якщо економія не дала результату, потрібно змінити підхід, а не звинувачувати себе.

Також важливо залишити в бюджеті гроші на власні потреби та задоволення. Наприклад, можна виділити 5–10% доходу на покупки для себе, кафе або розваги.

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