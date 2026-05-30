Пенсійне забезпечення військовослужбовців: нардеп пояснив, чому виплати можуть бути меншими

Військові можуть втратити право на гідну пенсію: причина
Реформа Збройних сил України може позбавити військовослужбовців гідного пенсійного забезпечення. Тому зміни мають бути реальними: базовий посадовий оклад мобілізованого рядового має бути на рівні 30 000 гривень. Натомість добавки до грошового забезпечення лише створять проблеми у майбутньому.
Про це заявив в етері Новини.LIVE нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк.
Підвищення грошового забезпечення і пенсія військовослужбовців
Як зазначив Михайло Цимбалюк, підвищення грошового забезпечення військовослужбовців у тилу до 30 000 гривень має передбачати, що посадовий оклад солдата буде на цьому ж рівні.
"Бо якщо залишиться 20 000 чи 21 000 гривень, а 10 000 гривень, як якась добавка — це ніколи не піде в майбутнє пенсійне забезпечення. Це несправедливо", — сказав він.
Депутат зауважив, реформа грошового забезпечення у ЗСУ має бути реальною, щоб посадові оклади:
- мобілізованих солдатів були на рівні 30 000 гривень;
- офіцерів — ще більше.
Що не так з контрактами у ЗСУ
Цимбалюк додав, що держава не зможе підписати контракти з усіма мобілізованими. Багато людей не бачать себе у війську й чекають на завершення війни. Це означає, що контрактники зможуть мати по 50 000 гривень щомісяця і більше, а мобілізовані не захочуть підписувати контракти, тому їхнє грошове забезпечення залишиться на рівні 20 000 гривень, пллюс 10 000 гривень.
