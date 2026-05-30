Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Військові можуть втратити право на гідну пенсію: причина

Військові можуть втратити право на гідну пенсію: причина

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 17:35
Пенсійне забезпечення військовослужбовців: нардеп пояснив, чому виплати можуть бути меншими
Військоовслужбовці на навчаннях, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Реформа Збройних сил України може позбавити військовослужбовців гідного пенсійного забезпечення. Тому зміни мають бути реальними: базовий посадовий оклад мобілізованого рядового має бути на рівні 30 000 гривень. Натомість добавки до грошового забезпечення лише створять проблеми у майбутньому.

Про це заявив в етері Новини.LIVE нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк.

Підвищення грошового забезпечення і пенсія військовослужбовців

Як зазначив Михайло Цимбалюк, підвищення грошового забезпечення військовослужбовців у тилу до 30 000 гривень має передбачати, що посадовий оклад солдата буде на цьому ж рівні.

 

 

Читайте також:

"Бо якщо залишиться 20 000 чи 21 000 гривень, а 10 000 гривень, як якась добавка — це ніколи не піде в майбутнє пенсійне забезпечення. Це несправедливо", — сказав він.

Депутат зауважив, реформа грошового забезпечення у ЗСУ має бути реальною, щоб посадові оклади:

  • мобілізованих солдатів були на рівні 30 000 гривень;
  • офіцерів — ще більше. 

Що не так з контрактами у ЗСУ

Цимбалюк додав, що держава не зможе підписати контракти з усіма мобілізованими. Багато людей не бачать себе у війську й чекають на завершення війни. Це означає, що контрактники зможуть мати по 50 000 гривень щомісяця і більше, а мобілізовані не захочуть підписувати контракти, тому їхнє грошове забезпечення залишиться на рівні 20 000 гривень, пллюс 10 000 гривень. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, які суми отримають українські військовослужбовці у червні. Фактичний розмір виплат залежить не лише від терміну служби. Вагому роль має й рід військ.

Також Новини.LIVE писали про пільги та виплати звільненим з полону. Так, вони можуть отримати одноразову грошову допомогу. Відомо, на яких умовах її виплачують. 

пенсії реформа грошове забезпечення
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації