Пенсійні зміни в Україні — кого торкнуться оновлені правила з 2026 року

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

У Верховній Раді України (ВРУ) очікує на друге читання законопроєкт №12278, що змінить умови пенсійного забезпечення прокурорів. Зокрема, передбачається, що пенсію за вислугу років виплачуватимуть виключно після звільнення таких працівників з органів прокуратури.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Реклама

Читайте також:

Необхідність ухвалення нових правил щодо пенсій прокурорів

Йдеться про "Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури", що пропонує нові правила щодо призначення пенсії за вислугу років і пенсій з інвалідності, пенсій у зв’язку з втратою годувальника працівників прокуратури, а також щорічний перегляд виплат.

Влітку 2025 року народні депутати за результатами розгляду законопроєкту рекомендували Верховній Раді ухвалити документ у другому читанні та в цілому із необхідністю техніко-юридичного опрацювання.

Відповідний законопроєкт розробили після скандалу, що спалахнув наприкінці 2024 року. ЗМІ поінформували про те, що частина прокурорів у різних областях зловживала законодавством і оформлювала під час роботи на посадах в органах прокуратури групи інвалідності, що дозволяло отримувати пенсії від держави. Зокрема, лише у Хмельницькій області інвалідність отримали 49 прокурорів разом з керівником обласної прокуратури.

Що саме передбачає ініціатива та коли запрацюють зміни

Основні зміни в пенсійному забезпеченні працівників прокуратури торкнуться:

Порядку виплати пенсії за вислугу років. Її почнуть призначати лише після дати звільнення з органів прокуратури. Перерахунку пенсій. Будуть скасовані пільгові умови перерахунку виплат, зокрема, пов'язані з підвищенням зарплати чинних прокурорів. Щорічного перерахунку. Очікується, що пенсії будуть перераховувати щорічно з 1 березня, враховуючи загальні підстави для перерахунку пенсійних виплат, що стосуються підвищення доходів громадян та споживчих цін.

У разі ухвалення документа, зміни, що передбачатимуть нові умови пенсійного забезпечення за вислугу років та з інвалідності працівників прокуратури, мають запрацювати з 1 січня 2026 року.

Передбачається, що вони торкнуться всіх прокурорів, зокрема тих, кому вже надають пенсію за вислугу років.

Проте обмеження не поширяться на осіб з інвалідністю першої та другої груп, що пов'язана з бойовими діями, та членів родин загиблих ветеранів.

Раніше ми писали, що уряд запропонував переглянути мінімальну пенсію в Україні у 2026 році. Очікується, що, згідно з проєктом Бюджетної декларації на наступні три роки, мінімально вона повинна зрости на 203 грн, а максимально — на більш ніж 2 тис. грн.

Також ми повідомляли, що у вересні поточного року у деяких українських пенсіонерів можуть зрости виплати. Проте частині громадян нарахування коштів можуть навіть призупинити.