“Пакунок школяра” через Дію: хто має право на виплату 5 000 гривень та як її оформити

Першокласники, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Підготовка до першого класу — це завжди чималі витрати. Шкільна форма, рюкзак, канцтовари, підручники, спортивний одяг легко може обійтися у кілька тисяч гривень. Щоб допомогти родинам зібрати дітей до школи, держава поновила прийом заявок на програму "Пакунок школяра". Відтепер батьки першокласників знову можуть оформити допомогу у розмірі 5 000 гривень через застосунок "Дія".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

На що можна витратити гроші

Державна допомога призначена саме для підготовки дитини до першого навчального року. Отримані кошти дозволено витратити на:

книги;

канцтовари;

шкільне приладдя;

одяг;

взуття для навчання.

Таким чином батьки можуть самостійно обрати необхідні товари, які потрібні саме їхній дитині.

Хто може оформити допомогу

Подати заяву можуть:

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один із батьків;

усиновлювач;

законний представник дитини, який є громадянином України.

Якщо йдеться про дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник. У такому випадку звернутися потрібно особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Як оформити "Пакунок школяра" через "Дію"

Подати заяву можна буквально за кілька хвилин. Для цього необхідно:

Авторизуватися у застосунку "Дія". Відкрити розділ "Допомога від держави". Обрати сервіс "Пакунок школяра". Вказати дитину, яка цього року йде до першого класу. Перейти до оформлення заяви. Якщо Дія.Картки ще немає — відкрити її в одному з уповноважених банків. Обрати спеціальний рахунок "Турбота для дитини", на який буде зараховано виплату. Перевірити всі дані та підписати заяву за допомогою Дія.Підпису.

Після опрацювання заяви кошти надійдуть на спеціальний рахунок.

Якщо немає можливості скористатися "Дією"

Оформити виплату можна і без смартфона. Для цього потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та подати заяву особисто. Такий варіант передбачений для тих, хто не користується цифровими сервісами або віддає перевагу офлайн-оформленню.

Хто є ініціатором програми

Проєкт "Пакунок школяра" реалізовано за ініціативи Президента України. Над його впровадженням працювали Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти і науки, Пенсійний фонд України та команда "Дії".

Також програму підтримали міжнародні партнери, серед яких Програма розвитку ООН (ПРООН), уряди Швеції та Швейцарії, а також швейцарсько-український проєкт DECIDE.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі ВПО можуть отримати аграрний грант до 37 800 гривень від благодійного фонду "Карітас України". Фінансову допомогу надають для ведення сільського господарства соціально вразливим переселенцям, які проживають у визначених громадах регіону.

Також Новини.LIVE писали, що українці з трьох областей можуть оформити міжнародну грошову допомогу до 12 300 гривень. Підтримку надають людям, які евакуювалися, постраждали від обстрілів або опинилися у складному фінансовому становищі, а виплати надходитимуть протягом трьох місяців по 4 100 гривень на особу.