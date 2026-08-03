Виплати від Норвегії: українцям обіцяють виплачувати щомісяця по 4 100 грн

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року жителі трьох регіонів України можуть долучитися до програми допомоги, що реалізується за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) та Норвезької ради у справах біженців (NRC). У її рамках громадяни зможуть отримувати виплати упродовж трьох місяців у розмірі 4 100 грн.

Про те, хто і де може оформити допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Де і кому доступна міжнародна грошова допомога у серпні

За інформацією українського благодійного фонду "Посмішка", програма покликана надати фінансову підтримку людям, які постраждали від війни, на покриття базових життєвих потреб.

Виплати будуть доступні жителям трьом регіонів:

у Дніпропетровській області — Нікопольський та Синельниківський райони;

у Донецькій області — Краматорський район;

у Харківській області — Харківський та Ізюмський райони.

Подавати заявки запрошують:

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Громадян, які евакуювалися з прифронтових та небезпечних районів; Людей чи домогосподарства, чиє майно чи здоров’я постраждало від атак; Внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які тривалий час знаходяться в евакуації; Людей, у яких є серйозні фінансові проблеми.

Суми грошової допомоги та як отримати

Програма передбачає розподіл допомоги за пріоритетами. А саме:

Екстрена допомога для прифронтових зон

Предбачена для жителів та родин, які проживають у безпосередній близькості до фронту (у зоні 0–50 км), у розмірі 10 800 грн на кожну людину в родині (1 800 грн на людину упродовж шести місяців).

Виплати під час евакуації та переміщення

Отримають люди, які залишили свої оселі та виїхали з прифронтових регіонів, у розмірі 12 300 грн на людину (4 100 грн на особу протягом трьох місяців).

Термінове реагування на наслідки обстрілів

Нададуть громадянам, які безпосередньо постраждали від обстрілів (зазнали поранень/втратили житло), у розмірі 12 300 грн на людину (4 100 грн на людину протягом трьох місяців).

Підтримка громадян у тривалому переміщенні

Передбачена для родин та людей зі статусом ВПО, які через тривалу евакуацію потребують додаткової підтримки. Сума допомоги:

2 000 грн для дорослого на місяць;

3 000 грн для дитини або людини з інвалідністю на місяць.

Усі нарахування будуть здійснені виключно у безготівковій формі на банківський рахунок.

Деталі можна уточнити за номером гарячої лінії БФ "Посмішка ЮА" (Пн–Пт, 9:00–17:00): +380 50 460 22 40

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що громадяни можуть отримати фіндопомогу на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на зиму у розмірі від 9 200 до 19 400 грн. Пенсійний фонд та місцеві органи управління вже відкрили прийом заяв на надання виплат від держави та від міжнародних фондів.

Також Новини.LIVE писали, що влітку в одному з регіонів можна отримати фінансову допомогу від БФ "Рокада". Фонд надає виплати для внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни. На їх зможуть розраховувати громадяни, які проживають недалеко від фронту. Зокрема, гроші отримають самотні громадяни 60+.