Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Родителям первоклассников снова выплачивают по 5 000 гривен: как оформить помощь через "Дію"

Родителям первоклассников снова выплачивают по 5 000 гривен: как оформить помощь через "Дію"

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 20:00
"Пакет школьника" через "Дію": кто имеет право на выплату 5 000 гривен и как ее оформить
Первоклассники, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Подготовка к первому классу — это всегда немалые расходы. Школьная форма, рюкзак, канцелярские товары, учебники, спортивная одежда могут легко обойтись в несколько тысяч гривен. Чтобы помочь семьям собрать детей в школу, государство возобновило прием заявок на программу "Пакет школьника". Отныне родители первоклассников снова могут оформить помощь в размере 5 000 гривен через приложение "Дія".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Урядовий портал.

На что можно потратить деньги

Государственное пособие предназначено именно для подготовки ребенка к первому учебному году. Полученные средства разрешено потратить на:

  • книги;
  • канцелярские товары;
  • школьные принадлежности;
  • одежду;
  • обувь для учебы.

Таким образом, родители могут самостоятельно выбрать необходимые товары, которые нужны именно их ребенку.

Кто может оформить пособие

Подать заявление могут:

Читайте также:
  • один из родителей;
  • усыновитель;
  • законный представитель ребенка, являющийся гражданином Украины.

Если речь идет о детях-сиротах или детях, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель. В таком случае обратиться нужно лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Как оформить "Пакет школьника" через "Дію"

Подать заявление можно буквально за несколько минут. Для этого необходимо:

  1. Авторизоваться в приложении "Дія".
  2. Открыть раздел "Помощь от государства".
  3. Выбрать сервис "Пакет школьника".
  4. Указать ребёнка, который в этом году идёт в первый класс.
  5. Перейти к оформлению заявления.
  6. Если карты "Дія" еще нет — открыть ее в одном из уполномоченных банков.
  7. Выбрать специальный счет "Забота о ребенке", на который будет зачислена выплата.
  8. Проверить все данные и подписать заявление с помощью "Дія.Подписи".

После рассмотрения заявления средства поступят на специальный счет.

Если нет возможности воспользоваться "Дія"

Оформить выплату можно и без смартфона. Для этого нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление лично. Такой вариант предусмотрен для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами или предпочитает офлайн-оформление.

Кто является инициатором программы

Проект "Пакет школьника" реализован по инициативе Президента Украины. Над его внедрением работали Министерство социальной политики, Министерство цифровой трансформации, Министерство образования и науки, Пенсионный фонд Украины и команда «Дии».

Также программу поддержали международные партнеры, среди которых Программа развития ООН (ПРООН), правительства Швеции и Швейцарии, а также швейцарско-украинский проект DECIDE.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые ВПЛ могут получить аграрный грант в размере до 37 800 гривен от благотворительного фонда "Каритас Украины". Финансовая помощь предоставляется для ведения сельского хозяйства социально уязвимым переселенцам, проживающим в определенных общинах региона.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы из трех областей могут оформить международную денежную помощь в размере до 12 300 гривен. Поддержку оказывают людям, которые эвакуировались, пострадали от обстрелов или оказались в сложном финансовом положении, а выплаты будут поступать в течение трех месяцев по 4 100 гривен на человека.

выплаты деньги пакунок школьника
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации