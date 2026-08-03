Виплати від Карітас: де і хто з ВПО отримає допомогу у близько 38 000 грн

Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року представництво благодійного фонду "Карітас України" продовжує працювати в одній з прифронтових областей, надаючи підтримку громадянам, які були змушені залишити свої оселі в небезпечних районах. Програма передбачає надання аграрних грантів на ведення сільського господарства для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про те, де доступна допомога, розповідають Новини.LIVE.

Де і хто з ВПО отримає допомогу від Карітас

Як зазначають організатори, скористатися можливістю оформлення фінансових грантів на діяльність в аграрній сфері можуть жителі низки територіальних громад Дніпропетровської області.

"Карітас Кам’янське" розпочинає надання агрогрантів на ведення сільського господарства для внутрішньо переміщених осіб. Прийом заявок здійснюється для мешканців Боровківського, Водянського та Зарічанського старостинських округів Верхньодніпровської тергромади", — йдеться у повідомленні.

Програма підтримки доступна для родин, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Однак допомога буде надана тільки тим домогосподарствам, які мають соціальну та економічну вразливість, зокрема:

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Багатодітні родини; Люди з інвалідністю або хронічними/серйозними хворобами; Одинокі батьки або опікуни неповнолітніх дітей; Безробітні особи віком 50+; Самотні люди похилого віку; Вагітні жінки та родини із дітьми до трьох років.

Розмір грошової допомоги та контакти

Громадяни, які долучаться до програми від представництва благодійного фонду "Карітас України", зможуть отримати аграрні гранти до 37 800 грн на ведення сільського господарства. Умовою призначення виплат є надання звітності.

Оскільки грошова допомога від благодійників є цільовою, то кошти можна використати виключно на купівлю таких товарів:

мотоблоки, культиватори та навісне обладнання;

зерноподрібнювачі, корморізки;

комбікорми та зерна для сільськогосподарської птиці;

курей-несучок;

автоклавів;

ємностей для запасів води.

Всі деталі щодо можливості оформлення гранту можна уточнити за номерами гарячої лінії (з пн–пт, 10:00–16:00):

068 175 78 08;

050 081 00 69.

У фонді додали, що проєкт "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" реалізується "Карітас України" завдяки підтримці американського народу через уряд Сполучених Штатів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у трьох регіонах України діє програма допомоги, що реалізується за фінпідтримки Норвезької ради у справах біженців. У її рамках надаватимуть виплати протягом трьох місяців у сумі 4 100 грн. Кошти доступні жителям областей: Дніпропетровської, Донецької, Харківської.

Також Новини.LIVE писали, що українці зможуть оформити фіндопомогу на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо на зиму у сумі від 9 200 до 19 400 грн. Йдеться про надання виплат від держави та міжнародних фондів. Подавати заявки до до Пенсійного фонду та місцевих органів управління.