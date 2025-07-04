Як перевірити, чи 100 євро не фальшиві — важливі правила

Купюри у 100 євро. Фото: УНІАН

Зараз, як і багато років тому, вам можуть видати на здачу або під час обміну валют фальшиві гроші, зокрема євро. Існують настільки якісні банкноти, що виявити підробку доволі складно.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як перевірити євровалюту на справжність.

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Для того, щоб переконатися у справжності 100 євро, потрібно звернути увагу на водяний знак: на світлому фоні зображення та цифри можна розгледіти як на аверсі, так на реверсі банкноти. Крім того, на справжніх євро має бути три водяні знаки.

Купюри у 100 євро. Фото: УНІАН

Захисна нитка в структурі паперу — тонка темна смуга, вона проходить вертикально через купюру. Вона розташована трохи лівіше центру банкноти, якщо дивитися на аверс.

На справжніх банкнотах нитка проходить через середню цифру нуль великого зображення номіналу вгорі та середину напису "EURO" внизу. У банкнотах 2002 року є напис "100 EURO".

Також визначити справжність євровалюти можна на дотик:

підроблені купюри зазвичай м'які та гладкі, рельєфні потовщення не відчуваються. Справжні банкноти на дотик більш хрусткі;

у підробках голограма не змінюється, якщо купюру нахилити, тоді як у справжніх банкнотах це відбувається;

якщо фальшиву банкноту помістити в ультрафіолетову лампу, вона яскраво світитиметься;

серійний номер справжньої купюри — 11 цифр та латинська літера, при цьому розмір цифр більший за літеру.

Нагадаємо, євро в Україні стрімко дорожчає. Так, станом на 3 липня курс гривні до євровалюти зафіксувався на рівні 49,13 грн.

Також ми розповідали, що коли Україна вступить до Європейського Союзу, нашій країні доведеться перейти на розрахунки у євро. Однак це відбудеться не одразу.