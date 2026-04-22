Головна Фінанси Банківські кредити в Україні: що зміниться після закінчення війни

Банківські кредити в Україні: що зміниться після закінчення війни

Дата публікації: 22 квітня 2026 18:22
Банки не чекають закінчення війни: що відбувається з кредитуванням в Україні
Конверт з грошима в руці. Фото: Новини.LIVE

З покращенням безпекової ситуації в Україні загальна логіка доступності кредитів стане значно сприятливішою. Банки почнуть переглядати свої підходи, зокрема ризик-моделі та критерії оцінки платоспроможності позичальників. Але фінансові установи не займають вичікувальну позицію і поступово адаптують свої стратегії вже зараз.

Про це розповів член правління, фінансовий директор Credit Agricole Ukraine Віталій Кучер, відповідаючи на питання журналістів Новини.LIVE під час конференції Forbes Banker.

"Якщо подивитися на наші результати за 2025 рік, ми збільшили кредитний портфель на 40%, що є вже динамічним показником. Тобто ми не чекаємо відновлення, ми вже діємо зараз", — наголосив він.

Водночас, якщо говорити про загальну потребу фінансування у відновленні, то, за словами Кучера, банківська система України замала, щоб профінансувати це відновлення. І велика частина коштів буде відходити від іноземних партнерів, міжнародних фінансових інституцій. 

"Іноземні банки будуть свого роду місточком в іммобілізації і перерозподілі цих фінансових ресурсів. Тому роль іноземних банків дуже важлива", — підкреслив фінансовий директор Credit Agricole Ukraine.

Чи готові міжнародні групи інвестувати в Україну

Іноземні банки залишаються важливою частиною української економіки і фінансової системи. Credit Agricole, який входить в десятку найбільших світових банків за розмірами активів, має довгострокове бачення розвитку і стратегію розвитку в Україні.

"Все те, що ми заробляємо під час війни, ми реінвестуємо і вкладаємо в капітал в Україні для того, щоб розвиватися", — наголосив Кучер. 

Він додав, що у групи є амбіція стати партнером і помітним гравцем в напрямку фінансування під час відновлення України.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні деякі категорії військовослужбовців можуть не сплачувати відсотки та штрафи за кредитами. Пільга стає доступною вже з першого дня мобілізації. Такі ж самі преференції мають дружини та чоловіки захисників та захисниць. 

Також Новини.LIVE писали що державний Ощадбанк надає кеш-кредити українцям віком від 21 до 65 років. Щоб оформити позику на суму 10 000-500 000 грн не потрібні застави чи поручителі. Штрафи за довгострокове повернення кредиту відсутні. 

Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Вікторія Ілюхіна
