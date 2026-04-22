Банки не чекають закінчення війни: що відбувається з кредитуванням в Україні

З покращенням безпекової ситуації в Україні загальна логіка доступності кредитів стане значно сприятливішою. Банки почнуть переглядати свої підходи, зокрема ризик-моделі та критерії оцінки платоспроможності позичальників. Але фінансові установи не займають вичікувальну позицію і поступово адаптують свої стратегії вже зараз.

Про це розповів член правління, фінансовий директор Credit Agricole Ukraine Віталій Кучер, відповідаючи на питання журналістів Новини.LIVE під час конференції Forbes Banker.

"Якщо подивитися на наші результати за 2025 рік, ми збільшили кредитний портфель на 40%, що є вже динамічним показником. Тобто ми не чекаємо відновлення, ми вже діємо зараз", — наголосив він.

Водночас, якщо говорити про загальну потребу фінансування у відновленні, то, за словами Кучера, банківська система України замала, щоб профінансувати це відновлення. І велика частина коштів буде відходити від іноземних партнерів, міжнародних фінансових інституцій.

"Іноземні банки будуть свого роду місточком в іммобілізації і перерозподілі цих фінансових ресурсів. Тому роль іноземних банків дуже важлива", — підкреслив фінансовий директор Credit Agricole Ukraine.

Іноземні банки залишаються важливою частиною української економіки і фінансової системи. Credit Agricole, який входить в десятку найбільших світових банків за розмірами активів, має довгострокове бачення розвитку і стратегію розвитку в Україні.

"Все те, що ми заробляємо під час війни, ми реінвестуємо і вкладаємо в капітал в Україні для того, щоб розвиватися", — наголосив Кучер.

Він додав, що у групи є амбіція стати партнером і помітним гравцем в напрямку фінансування під час відновлення України.

