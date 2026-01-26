Відео
Долари і євро — скільки валюти можна купити в банках за раз

Дата публікації: 26 січня 2026 04:15
Валютні обмеження — які правила діють у січні 2026 року
Людина проходить повз вивіску з обміном валют. Фото: Новини.LIVE

Банки в Україні можуть продавати готівкову валюту без обмежень, оскільки Національний банк України давно пом'якшив курсову політику. Однак багатьох громадян все одно цікавить, скільки валюти можна купити за раз.

Обмеження на купівлю валюти

Коли Росія 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Національний банк вдався до радикальних кроків, щоб зберегти стійкість фінансової системи країни. Одне із нововведень стосувалося операцій з іноземними грошима.

Читайте також:

Так, усі фінансові установи України могли торгувати готівковою валютою, якщо продаж не буде більшим за купівлю. Цієї ж схеми дотримувалися й обмінні пункти. та з плином часу Нацбанк відмовлявся від обмеженнь, а банки отримували дозвіл продавати більші обсяги грошей.

Які правила зараз

Остаточно усі обмеження були скасовані з 1 грудня 2023 року: банкам, як і обмінникам, дозволили продавати готівкову валюту у тих обсягах, які вони самі визначатимуть. Тобто, у населення у 2026 році є змога за один раз продавати чи купувати и стільки валюти, скільки має у запасі банк.

Раніше ми розповідали, у які дні тижня краще купувати валюту. Виявляється, що є час, коли попит на валюту зростає або знижується. Ще писали, який вигляд має оновлена купюра 100 доларів. Банкнота, зокрема, отримала сучасні захисні елементи. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
