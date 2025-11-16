Відео
Головна Фінанси Арешт банківських рахунків — про який нюанс сказали українцям

Арешт банківських рахунків — про який нюанс сказали українцям

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 14:33
Оновлено: 14:33
Блокування рахунків — чому банк може заблокувати доступ до грошей та як можна відновити доступ
Людина знімає гроші в банкоматі. Фото: Новини.LIVE

Державна виконавча служба продовжує виконувати свої обов'язки — примусово стягує гроші з рахунків боржників. Усе відбувається на підставі рішень судів та інших компетентних органів. Тож українцям, серед іншого, можуть арештувати банківські рахунки

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, з якої причини клієнти банків можуть відновити доступ до своїх рахунків. 

Читайте також:

Чому блокують рахунки

Це законна процедура, яку може ініціювати державний або приватний виконавець за виконавчим провадженням, сказано на сайті Міністерства юстиції. Як правило, банківські рахунки боргують через борги за:

  • кредитами;
  • штрафами;
  • комунальними платежами
  • рішеннями суду.

При цьому в українців є можливість користуватися коштами, навіть якщо їхній рахунок заблоковано, хоч і в обмеженому варіанті.

Як пояснили у відомстві, боржникам дозволено знімати з арештованого поточного рахунку до 16 тисяч гривень щомісяця — це дві мінімальні зарплати у 2025 році.

Доступ до грошей надається, якщо боржник виконує наступну процедуру:

  • надає заяву приватному виконавцю;
  • вказує рахунок, до якого хоче отримати доступ.

Виконавець перевірить відсутність визначених раніше рахунків після чого винесе постанову та надіслати її банку. Тоді банк частково розблокує рахунок — і ви зможете знімати кошти у межах встановленого ліміту.

На які рахунки заборонено накладати арешт 

Закон забороняє блокувати доступ до рахунків цільового призначення, на які надходять соцвиплати, пенсії, зарплати та стипендії. Якщо надати державному виконавцю документи про те, що рахунок має спеціальний режим використання, тоді виконавець зніме арешт.

Натомість зарплатний рахунок — не завжди "спеціальний", оскільки у законодавстві його визначають звичайним поточним рахунком. Але якщо вам на нього надходять соціальні чи цільові виплати — банк має право повернути постанову про арешт без виконання.

Якщо ж арешт накладено на зарплатний рахунок, ви можна подати виконавцю заяву, щоб визначити рахунок для видаткових операцій або звернутися до суду.

Раніше ми розповідали, що українські банки тримають на контролі усі транзакції, які вважають підозрілими. Заблокувати рахунок можуть через найдрібнішу помилку, хоча більшість людей ставиться до цього легковажно. Дізнавайтесь також, у кого відберуть доступ до рахунків в Ощадбанку з 1 січня 2026 року. 

гроші банківські карти рахунки арешт банківські рахунки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
