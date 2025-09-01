Відео
Головна Фінанси Гроші від UNHCR Ukraine — кому виплатять 10,8 тис. грн у вересні

Гроші від UNHCR Ukraine — кому виплатять 10,8 тис. грн у вересні

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 08:00
Виплати від UNHCR Ukraine — хто і де отримає 10,8 тис. грн фіндопомоги у вересні
Українська валюта в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В одному з українських міст у вересні 2025 року відбувається реєстрація на програму багатоцільової програми підтримки від UNHCR Ukraine, що є представництвом Агентства ООН у справах біженців. В її рамках громадянам нададуть фінансову допомогу на тримісячний період.

Про це інформують представники організації у Telegram.

Правила призначення фіндопомоги від UNHCR Ukraine

Як повідомляють організатори, йдеться про надання одноразової грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та біженцям, життя яких порушила повномасштабна війна в Україні, які мешкають у місті Ромни Сумської області.

Зокрема, серед умов призначення виплат для переселенців  є те, щоб термін переміщення по країні не перевищував шість попередніх місяців. Також вагомою вимогою є відсутність подібної фіндопомоги від інших фондів упродовж трьох місяців. Ця ж умова є актуальною і для тих громадян, які після виїзду за кордон повернулися в Україну на своє постійне місце проживання.

За даними UNHCR Ukraine, ще одна умова у відборі — наявність хоча б одного із наступних критеріїв вразливості:

  • самотні батьки чи матері, які виховують неповнолітніх дітей, чи мають в сім'ї осіб похилого віку (від 55 років);
  • домогосподарство складається тільки з осіб похилого віку, або якщо самостійно виховують малолітніх дітей;
  • у родині є особи з особливими потребами (важкі захворювання/інвалідність).

Дохід на кожного члена домогосподарства не повинен перевищувати 5,4 тис. грн за місяць.

Сума грошової допомоги та як отримати жителям Ромнів

У 2025 році розмір грошової допомоги залишається незмінним. Родинам виплатять по 3,6 тис. грн на кожну особу упродовж трьох місяців. Тобто кожен член родини зможе розраховувати на 10,8 тис. грн.

Подавати заявки на виплати коштів у м. Ромни на 1 вересня 2025 року можна, попередньо записавшись за номером телефону 063 182 68 38. Організатори потім самі запросять на видачу фіндопомоги. Громадяни повинні підготувати такий пакет документів:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • довідку з підтвердженням категорії вразливості;
  • довідку переселенця;
  • номер банківської карти;
  • номер телефону.

Раніше ми писали, що в Україні мають намір запровадити програму підтримки батьків  "єЯсла". Згідно з нею, будуть надавати компенсації на оплату послуги няні. 

Також ми розповідали, що фрілансери-ФОПи, які працюють у креативній індустрії, зможуть отримати державні гранти. Розмір виплат становитиме від 100 тис.  до 1 млн гривень

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
