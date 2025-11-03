Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ощадбанк заплатить 5 тис. грн — хто з пенсінерів може отримати

Ощадбанк заплатить 5 тис. грн — хто з пенсінерів може отримати

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 06:01
Оновлено: 22:59
Ощадбанк надає грошову допомогу пенсіонерам у 2025 році — умови
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Деякі пенсіонери в Україні можуть розраховувати на додаткову грошову допомогу у 2025 році. Її надає державний Ощадбанк. 

Редакція Новини.LIVE пояснює, хто саме отримає фінансову підтримку та який розмір виплат. 

Реклама
Читайте також:

Ощадбанк і виплати пенсіонерам

Так, фінансова установа з червня 2025 року реалізовує програму підтримки для громадян похилого віку. В учасників акції є нагода отримати грошову допомогу у п'ять тисяч гривень і, як йдеться на сайті Ощадбанку, витратити її на оплату житлово-комунальних послуг.

Хто з пенсіонерів може отримати п'ять тисяч гривень

До участі у програмі автоматично залучаються пенсіонери, яким пенсії нараховують на картку Mastercard від "Ощадбанку". Впродовж 9 місяців банк щомісяця розігруватиме по 40 призів по п'ять тисяч гривень кожен.

Отримані кошти можна витратити на оплату:

  • електроенергії;
  • газу;
  • водопостачання;
  • опалення.

"Реєструватися на розіграш не потрібно. Потрібно лише користуватися пенсійною карткою для покупок, адже кожна безготівкова операція автоматично бере участь у розіграші", — йдеться у повідомленні.

За які комунальні послуги можна не платити у листопаді 

Не сплачувати комунальні рахунки, а також користуватися знижками на купівлю твердого палива чи скрапленого газу, можуть жителі сіл, які після виходу на пенсію залишилися там жити, а до того працювали:

  • педагогами;
  • фармацевтами;
  • бібліотекарями;
  • музейними працівниками;
  • медичними працівниками;
  • спеціалістами із захисту рослин;
  • працівниками закладів культури або освіти державної чи комунальної форми власності.

Пільги надаються за умови, що за місяць середній дохід пенсіонера не є більшим за суму у 4 240 гривень.

Раніше ми розповідали, що Ощадбанк з 2026 року розширить доступ українців до держдопомоги на відкриття чи розвиток бізнесу. Крім того, зросте розмір грантів. Ще ми писали про ліміти на перекази онлайн в Ощадбанку. Відомо, яку суму не вдасться переказати уночі.

Ощадбанк фінансова допомога гроші пенсіонери акція
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації