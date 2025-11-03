Ощадбанк надає грошову допомогу пенсіонерам у 2025 році — умови

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Деякі пенсіонери в Україні можуть розраховувати на додаткову грошову допомогу у 2025 році. Її надає державний Ощадбанк.

Редакція Новини.LIVE пояснює, хто саме отримає фінансову підтримку та який розмір виплат.

Ощадбанк і виплати пенсіонерам

Так, фінансова установа з червня 2025 року реалізовує програму підтримки для громадян похилого віку. В учасників акції є нагода отримати грошову допомогу у п'ять тисяч гривень і, як йдеться на сайті Ощадбанку, витратити її на оплату житлово-комунальних послуг.

Хто з пенсіонерів може отримати п'ять тисяч гривень

До участі у програмі автоматично залучаються пенсіонери, яким пенсії нараховують на картку Mastercard від "Ощадбанку". Впродовж 9 місяців банк щомісяця розігруватиме по 40 призів по п'ять тисяч гривень кожен.

Отримані кошти можна витратити на оплату:

електроенергії;

газу;

водопостачання;

опалення.

"Реєструватися на розіграш не потрібно. Потрібно лише користуватися пенсійною карткою для покупок, адже кожна безготівкова операція автоматично бере участь у розіграші", — йдеться у повідомленні.

За які комунальні послуги можна не платити у листопаді

Не сплачувати комунальні рахунки, а також користуватися знижками на купівлю твердого палива чи скрапленого газу, можуть жителі сіл, які після виходу на пенсію залишилися там жити, а до того працювали:

педагогами;

фармацевтами;

бібліотекарями;

музейними працівниками;

медичними працівниками;

спеціалістами із захисту рослин;

працівниками закладів культури або освіти державної чи комунальної форми власності.

Пільги надаються за умови, що за місяць середній дохід пенсіонера не є більшим за суму у 4 240 гривень.

