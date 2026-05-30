Аліменти дітям з інвалідністю: як довго батькам треба виплачувати гроші

Чоловік тримає дитину на руках, банківська картка, відділення банку. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Дитина з інвалідністю потребує піклування батьків більше звичайної дитини, оскільки через фізичні обмеження, їй важко забезпечувати собі потрібні умови для життя. Тож батьки зобов’язані утримувати таку дитину навіть після того, як їй виповниться 18 років. Аліменти на утримання дитини з інвалідністю регулюються Сімейним кодексом.

Про це повідомляє Новини LIVE з посиланням на Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Умови призначення аліментів для дитини з інвалідністю

Відповідно до законодавства, батьки утримують повнолітню дитину, якщо вона є непрацездатною через інвалідність та потребує допомоги, а в батьків є можливість її забезпечити. Оформлення аліментів відбувається кількома способами:

батьки домовилися про виплату добровільно

через нотаріально посвідчений договір про сплату аліментів;

у судовому порядку.

Також право на матеріальне утримання можуть надати одному з батьків, хто постійно проживає з дитиною з інвалідністю та доглядає за нею. У такому разі інший з подружжя зможе надавати фінансову підтримку. Це право зберігається впродовж усього часу спільного проживання з дитиною та догляду за нею. При цьому рівень доходів того з батьків, хто здійснює догляд, не впливає на можливість виплат.

Розмір аліментів

Визначає суд. Виплати можуть бути двох видів:

Читайте також:

частка від доходу платника;

тверда грошова сума.

Під час розгляду справи суд враховує:

стан здоров’я та матеріальне становище дитини;

фінансовий стан платника аліментів;

наявність інших утриманців;

майно, кошти та майнові права платника;

значні витрати платника, якщо не підтверджено джерело походження коштів.

У відомстві також зауважили, що виплата аліментів для дитини з інвалідністю — це важливий механізм, який допомагає дитині отримати належні умови життя, лікування та соцпідтримки.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні з'явиться базова соціальна допомога для деяких громадян. Розмір виплат встановлюватимуть щороку. Відомо, хто зможе отримувати виплати.

Також Новини.LIVE писали, що деякі українці двічі отримали по 1 500 гривень від держави. Попередження про потребу повернути кошти люди не отримали. При цьому їхні соцкартки в банках були заблоковані.