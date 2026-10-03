Новобудови в Україні отримають 10-річну гарантію: що компенсують власникам

Новобудова. Фото: Новини.LIVE

В Україні хочуть запровадити щонайменше 10-річну гарантію на якість нових об’єктів нерухомості. Якщо після введення будинку в експлуатацію виявляться серйозні недоліки, власник зможе вимагати їх усунення або компенсацію витрат на ремонт. Це може захистити покупців від значних непередбачених витрат.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Урядовий портал.

Реклама

Що пропонують змінити

Уряд підтримав ініціативу Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб щодо посилення гарантій для власників нової нерухомості. Запропоновані зміни передбачають щонайменше 10-річний гарантійний строк, який відраховуватиметься від моменту прийняття об’єкта в експлуатацію.

Для цього пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, законів "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про захист прав споживачів".

Йдеться не про будь-яку дрібну несправність у квартирі. Гарантія має поширюватися на недоліки, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, тобто заважають нормально користуватися житлом.

Читайте також:

Хто відповідатиме за проблеми

За якість об’єкта протягом гарантійного строку відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. Це важливо для покупця, адже претензії не мають автоматично перекладатися на власника квартири лише через те, що він уже прийняв житло.

Якщо протягом 10 років власник помітить проблему, він має повідомити про неї замовника будівництва. При цьому недолік, який впливає на можливість нормально користуватися нерухомістю, має бути підтверджений звітом сертифікованого фахівця за результатами обстеження.

Тобто для вимоги про усунення серйозної проблеми недостатньо буде лише заявити, що власнику не подобається якість ремонту чи будівництва. Потрібно буде підтвердити характер недоліку належним чином.

Що буде, якщо забудовник не усуне проблему

Після отримання повідомлення замовник будівництва матиме 30 днів, щоб запропонувати спосіб і строки усунення недоліків або надати обґрунтовану відмову.

Власник, своєю чергою, має погодити запропонований спосіб або відмовитися від нього протягом семи днів.

Якщо сторони погодили порядок ремонту, замовник має усунути недоліки у визначені строки.

Однак власник не буде обмежений лише очікуванням ремонту від забудовника. Якщо він самостійно усуне проблему або залучить інших фахівців, замовник будівництва має повністю компенсувати витрати на такий ремонт.

Для покупця це означає потенційно суттєву економію: у разі підтвердженого гарантійного дефекту витрати не повинні лягати на його гаманець.

Якого житла стосуватимуться нові правила

Запропоновані правила мають поширюватися на завершені об’єкти, які прийняті в експлуатацію.

Водночас передбачені винятки. Зокрема, гарантія не стосуватиметься об’єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, а також окремих об’єктів із незначними наслідками СС1, якщо роботи виконувалися господарським способом.

Що це означатиме для покупця квартири

Якщо зміни будуть ухвалені, покупець новобудови отримає додатковий захист не лише під час приймання квартири, а й протягом тривалого періоду після заселення.

Для власника це насамперед означає можливість не оплачувати самостійно усунення серйозних будівельних недоліків, якщо вони підпадатимуть під гарантійні правила. При цьому важливо буде документально зафіксувати проблему та пройти передбачену процедуру.

Водночас зараз 10-річна гарантія ще не є чинною нормою. Уряд лише підтримав відповідну ініціативу, для реалізації якої необхідні законодавчі зміни.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, скільки податків доведеться сплатити власнику квартири, яку здають в оренду за 15 тисяч гривень. Податкові витрати безпосередньо впливають на реальний дохід від нерухомості. Це важливо враховувати тим, хто купує житло як інвестицію.

Також Новини.LIVE писали про подорожчання будівельних матеріалів в Україні. Зростання цін на цемент, цеглу та утеплювач збільшує витрати на будівництво й ремонт. У результаті це може впливати на собівартість і кінцеву ціну нових квартир.