Пенсійні надбавки у 2026 році: кому гарантують 25% від мінімальної пенсії

Чоловік та жінка з паперами, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українські громадяни за наявності особливого статусу можуть оформити у Пенсійному фонді додаткову фінансову підтримку у вигляді щомісячних виплат у розмірі 25% від мінімальної пенсії. Відомо, яким категоріям громадян похилого віку законодавство гарантує відповідні нарахування та як отримати у 2026 році.

Про те, за яких умов передбачені надбавки, розповідають Новини.LIVE.

Який статус дасть право на 25% від мінімальної пенсії

За інформацією Пенсійного фонду, державою гарантована окрема фінансова підтримка у разі оформлення пенсії за віком для громадян, яким надано статус учасника бойових дій (УБД).

Відповідні щомісячні доплати прописані у ст. 115 закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Статус УБД надає окремі фінансові преференції у разі виходу на пенсію. А саме:

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Призначення щомісячної надбавки у 25% від мінімальної пенсії (прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, затвердженого на початок кожного календарного року); Надання щомісяця цільової грошової допомоги на прожиття; Нарахування державної адресної допомоги до пенсії у разі, якщо сума пенсійної виплати разом з надбавками, підвищеннями та індексацією не дотягує до мінімально необхідного розміру, визначеного для таких категорій громадян.

Сума надбавки може зростати щороку у разі перегляду прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Зокрема, у 2026 році цей показник зріс до 2 595 грн, а тому щомісячна сума додаткової виплати з часткою у 25% підвищилась до 648 грн.

Також у цьому році діє новий "поріг" щомісячних пенсійних виплат для громадян зі статусом учасника бойових дій (УБД). Такій категорії громадян не можуть виплачувати пенсію нижчу за 6 197 грн.

Відповідна надбавка для таких громадян надається автоматично у разі звернення до Пенсійного фонду та оформлення пенсії за віком.

Які ще переваги надано учасникам бойових дій

У разі наявності статусу учасника бойових дій громадянин матиме додаткові гарантії у вигляді більш раннього виходу на заслужений відпочинок. Згідно з чинними нормами законодавства, призначити пенсії за віком достроково можуть за наступних умов:

у разі виходу на пенсію чоловіків — за досягнення 55 років та наявності від 25 років страхового стажу;

у разі виходу на пенсію жінок — за досягнення 50 років та наявності від 20 років страхового стажу.

Водночас, кінцевий розмір пенсії для учасників бойових дій ПФУ визначать індивідуально, оскільки він буде залежати від загального стажу та отриманого рівня офіційної заробітної плати (грошового забезпечення), з якої були сплачені внески.

Для оформлення пенсії учасник бойових дій повинен буде подати документи до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або через його портал. У списку:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

посвідчення учасника бойових дій;

військовий квиток/документи про несення служби;

довідка про участь у заходах із забезпечення оборони країни;

трудова книжка/інші документи, що підтвердять стаж;

довідка про заробітну плату.

Також для військових діють особливі правила: у разі повернення пенсіонера на службу, виплата раніше оформленої пенсії не припиниться, а після повторного звільнення — буде переглянута на основі додаткових років військової служби.

З огляду на це, законодавство дозволяє таким особам одночасно отримувати пенсійні виплати та грошове забезпечення.

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