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Главная Финансы 25% от минимальной пенсии: кто и как может оформить надбавку

25% от минимальной пенсии: кто и как может оформить надбавку

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 06:10
Пенсионные надбавки в 2026 году: кому гарантируют 25% от минимальной пенсии
Мужчина и женщина с документами, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане Украины, имеющие особый статус, могут оформить в Пенсионном фонде дополнительную финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат в размере 25% от минимальной пенсии. Известно, каким категориям пожилых граждан законодательство гарантирует соответствующие выплаты и как их получить в 2026 году.

О том, при каких условиях предусмотрены надбавки, рассказывают Новини.LIVE.

Какой статус дает право на 25% от минимальной пенсии

По информации Пенсионного фонда, государством гарантирована отдельная финансовая поддержка в случае оформления пенсии по возрасту для граждан, которым присвоен статус участника боевых действий (УБД).

Соответствующие ежемесячные доплаты прописаны в ст. 115 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Статус УБД предоставляет отдельные финансовые преференции при выходе на пенсию. А именно:

Читайте также:
  1. Назначение ежемесячной надбавки в размере 25% от минимальной пенсии (прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, утвержденного на начало каждого календарного года);
  2. Предоставление ежемесячной целевой денежной помощи на проживание;
  3. Начисление государственной адресной помощи к пенсии в случае, если сумма пенсионной выплаты вместе с надбавками, повышениями и индексацией не дотягивает до минимально необходимого размера, определенного для таких категорий граждан.

Сумма надбавки может увеличиваться ежегодно в случае пересмотра прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В частности, в 2026 году этот показатель вырос до 2 595 грн, а потому ежемесячная сумма дополнительной выплаты в размере 25% повысилась до 648 грн.

Также в этом году действует новый "порог" ежемесячных пенсионных выплат для граждан со статусом участника боевых действий (УБД). Такой категории граждан не могут выплачивать пенсию ниже 6 197 грн.

Соответствующая надбавка для таких граждан предоставляется автоматически при обращении в Пенсионный фонд и оформлении пенсии по возрасту.

Какие еще преимущества имеют участники боевых действий

При наличии статуса участника боевых действий гражданин получит дополнительные гарантии в виде более раннего выхода на заслуженный отдых. Согласно действующим нормам законодательства, назначить пенсию по возрасту досрочно можно при следующих условиях:

  • при выходе на пенсию мужчин — по достижении 55 лет и при наличии не менее 25 лет страхового стажа;
  • в случае выхода на пенсию женщин — по достижении 50 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

В то же время окончательный размер пенсии для участников боевых действий ПФУ определят индивидуально, поскольку он будет зависеть от общего стажа и уровня официальной заработной платы (денежного обеспечения), с которой уплачивались взносы.

Для оформления пенсии участник боевых действий должен будет подать документы в любой сервисный центр Пенсионного фонда или через его портал. В списке:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • удостоверение участника боевых действий;
  • военный билет/документы о прохождении службы;
  • справка об участии в мероприятиях по обеспечению обороны страны;
  • трудовая книжка/другие документы, подтверждающие стаж;
  • справка о заработной плате.

Также для военнослужащих действуют особые правила: в случае возвращения пенсионера на службу выплата ранее оформленной пенсии не прекращается, а после повторного увольнения — пересматривается с учетом дополнительных лет военной службы.

Учитывая это, законодательство позволяет таким лицам одновременно получать пенсионные выплаты и денежное обеспечение.

Еще Новини.LIVE сообщали, что юристы "Бесплатной правовой помощи" объяснили, почему иногда украинцам назначают минимальную пенсию вместо заслуженной. Бывают ситуации, когда нет возможности подтвердить страховой стаж, что в итоге негативно сказывается на размере пенсии. Специалисты советуют обращаться в суд для получения права на перерасчет пенсии.

Также Новини.LIVE писали, что в Пенсионном фонде уточнили правила зачисления страхового стажа для получения права на пенсию при различных обстоятельствах. Украинцам обнародовали перечень документов, которые позволят подтвердить стаж безработным, студентам и военным. Кроме того, ПФУ разъяснил гражданам разницу между страховым и трудовым стажем.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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