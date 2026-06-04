Виплати для людей з інвалідністю та ВПО: хто може отримати від 1 200 до 2 500 грн у 2026 році

Люди на вулиці, гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Колаж: Новини.LIVE

Українцям, які мешкають у столиці, доступна адресна грошова допомога від муніципалітету. Можна додатково отримувати від 1 200 до 2 500 грн на місяць, якщо ваш соціальний статус відповідає визначеним критеріям.

Хто саме може претендувати на виплати, які документи потрібні та куди звертатися для оформлення, розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Департаменту соціальної та ветеранської політики.

Хто може отримати допомогу

Гроші виплачують в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам" 2025–2027 роки. Скористатися ними можуть ветерани, особи та діти з інвалідністю, у тому числі ВПО, які вже отримують пенсію чи соціальні виплати від держави.

Скільки платять

Найбільшу допомогу — 2 500 гривень на місяць — можуть отримувати:

діти з інвалідністю підгрупи А;

діти-сироти;

діти з інвалідністю, які виховуються в прийомних сім'ях або дитячих будинках сімейного типу;

особи з інвалідністю І групи підгрупи А, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує трьох прожиткових мінімумів;

одержувачі державної соціальної допомоги з інвалідністю І групи підгрупи А.

Виплата у розмірі 2 000 гривень передбачена для:

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дітей з інвалідністю;

дітей під опікою;

дітей, які тимчасово влаштовані до родичів або прийомних сімей;

осіб з інвалідністю І групи;

сімей, які отримують допомогу на дітей із тяжкими захворюваннями, яким ще не встановлено інвалідність.

Ще менше платитимуть киянам з інвалідністю ІІ групи. Для них допомога складає 1 200 гривень на місяць

Які документи потрібні

Для оформлення виплат знадобляться:

заява (треба заповнити бланк);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

реквізити банківського рахунку для перерахування коштів;

документи, що підтверджують право на отримання виплати.

Для дітей додатково подається свідоцтво про народження. Якщо допомога оформлюється на дитину-сироту, дитину під опікою чи піклуванням, підготуйте документи про встановлення опіки або відповідний статус.

Особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю мають подати документи, які підтверджують інвалідність або потребу в державній соціальній допомозі.

Переселенці повинні мати довідку про взяття на облік ВПО.

Куди звертатися

Українці, які претендують на виплату, або їхні законні представники можуть подати документи кількома способами:

особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики Києва за адресою: проспект Любомира Гузара, 7, каб. 116, 115;

через Центри надання адміністративних послуг (адреси можна подивитись тут);

надіславши поштовий лист на адресу: проспект Любомира Гузара, 7, м. Київ, 03165;

електронною поштою: social@kyivcity.gov.ua.

Після розгляду заяви ви отримаєте рішення протягом місяця. Можна задавати питання за телефонами:

(044) 366-59-75

(044) 408-54-88

Коли можуть припинити виплати

Міську допомогу перестають платити у кількох випадках:

якщо припинено виплату пенсії або державної допомоги;

якщо отимувач помирає;

за особистою заявою про відмову від виплат;

якщо людину влаштовують на повне державне утримання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі пенсіонери повинні регулярно підтверджувати свою особу для отримання виплат. Така вимога діє для тих, хто за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Якщо вчасно не пройти ідентифікацію, виплату пенсії припинять.

Також Новини.LIVE повідомляли, які виплати передбачені після смерті близької людини. Розмір допомоги залежить від статусу померлого — чи був він пенсіонером, застрахованою особою або отримував військову пенсію. В окремих випадках сума виплати може перевищувати 16 тисяч гривень.