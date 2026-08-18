Виплати від UNHCR Ukraine: в якому регіоні пенсіонерам та малозабезпечим надають 12 300 грн

Жінка похилого віку та інші перехожі. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці літа 2026 року в одному з прифронтових міст діє програма фінансової допомоги від UNHCR Ukraine, що є представництвом The UN Refugee Agency. У її рамках родини, які постраждали через війну та були змушені виїхати з власних домівок, отримають фіксовані суми на покриття базових потреб.

Про те, хто і де може оформити допомогу, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому передбачається грошова допомога від UNHCR

За інформацією організації, у серпні скористатися можливістю подати запити на виплати від UNHCR можуть вразливі категорії жителів Сумського регіону, що останнім часом потерпає від посилених атак РФ.

Фінансова підтримка буде доступна для громадян, у яких є статуси внутрішніх переселенців або біженців. Також важливо, щоб дохід претендентів не перевищував 8 300 грн на кожного в домогосподарстві за місяць та були наявні критерії вразливості. Йдеться про такі категорії: пенсіонери, безробітні, які не мають права на пенсію, особи з інвалідністю, багатодітні родини та інші.

Окрім того, на право оформлення виплати вливатиме факт близькості проживання до лінії фронту, рівень умов проживання, склад родини.

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Виплати нададуть за таких термінів переміщення:

Для людей, які протягом 45 днів евакуювалися на тлі загрози життю та здоров’ю; Для осіб, які постраждали від атаки та потрапили до списків постраждалих, що подає місцева влада; Для переселенців у тривалому переміщенні (до пів року), які мають підвищену вразливість; Для біженців, які повернулися на місце постійного проживання в Україну з-за кордону (не раніше трьох місяців та не пізніше року тому).

"Якщо ви отримували міжнародну грошову допомогу як евакуйована особа за останні 45 днів від іншої організації і з моменту отримання коштів пройшло 3 місяці, то ви маєте можливість отримати допомогу як внутрішньо переміщена особа від 46 днів до 6 місяців у нашому фонді", — йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами програми, передбачається виплата двох видів фінансової допомоги (10 800 та 12 300 грн) залежно від обставин та тривалості переміщення.

Як подати заявку на грошову допомогу

Організація UNHCR Ukraine час від часу відкриває реєстрацію громадян для запису в чергу на грошову допомогу в різних населених пунктах та самому обласному центрі. Щоразу після набору певної кількості охочих — громадян викликають для виплати коштів.

Зокрема, за відповідною інформацією рекомендують стежити у Telegram, також дізнатись, чи відповідає домогосподарство критеріям програми грошової допомоги можна, зателефонувавши на:

Гарячу лінію УВКБ ООН: 0800 307 711;

Номер телефону пункту збору даних у місті Суми: +380 63 182 68 38.

Також потрібно буде зібрати такий пакет документів:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку переселенця/інше підтвердження переміщення;

свідоцтво про народження дітей;

банківську карту (IBAN).

документи з підтвердженням інвалідності/опіки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що "БФ "Карітас України" в Запорізькій області відновив прийом заявок на реєстрацію у проєкті, що реалізують за фінпідтримки уряду США. Передбачається надання допомоги громадянам, які постраждали через війну. Зокрема, проводять реєстрацію в населених пунктах, розташованих до 20 км від фронту.

Ще Новини.LIVE писали, що у вересні українські жінки отритмають шанс оформити фінансові гранти до 1 200 доларів. Йдеться про новий етап прийому заявок від БФ "Жіночі можливості в Україні". За програмою, гранти можна буде використати на участь в міжнародних заходах, які допоможуть отримати нові знання та завести корисні контакти.