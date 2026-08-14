Виплати до 1 200 доларів: кому з українок обіцяють фінансові гранти у вересні

Жінки різного віку, валюта. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У вересні 2026 року українські жінки, які ведуть активну громадську діяльність чи займаються підприємництвом під час війни, матимуть шанс отримати фінансові гранти. Нову хвилю прийому заявок оголосить благодійний фонд "Жіночі можливості в Україні".

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на офіційну інформацію фонду.

Кому з українок обіцяють фінансові гранти у вересні

Йдеться про реалізацію благодійним фондом "Жіночі можливості в Україні" програми з надання тревел-грантів для активісток, представниць жіночих організацій та бізнес-вумен.

Згідно з умовами програми, гранти можна отримати для участі в таких заходах, які допоможуть отримати нові знання, контакти та можливості для власного розвитку:

міжнародних конференціях;

виставках;

навчаннях;

стажуваннях;

інших професійних заходах.

Особливо вітатимуть заявки від тих, хто виступає за розвиток феміністичного руху, гендерну рівність, захист прав людини, розвиток жіночого підприємництва та позитивне представлення України за кордоном.

Читайте також:

Зокрема, запрошують до участі у програмі:

Представниць офіційно зареєстрованих жіночих громадських/благодійних організацій; Фізосіб-підприємців, які планують брати участь у виставках, конференціях, бізнес-тренінгах чи вийти на світовий ринок; Активісток, які працюють у галузі прав людини/гендерної рівності/розвитку жіночого руху; Лікарок, викладачок, журналісток та представниць соціально відповідального бізнесу; Підприємниць з унікальними продуктами, які мають намір представити їх на глобальному рівні.

Розмір гранту та як зареєструватись у програмі

Згідно з умовами програми БФ "Жіночі можливості в Україні", українки зможуть розраховувати на максимальний розмір гранту у розмірі 1 200 доларів, включно з податками.

Фінансові гранти можна витратити:

придбання квитків економкласу;

проживання до семи діб;

реєстраційний внесок для участі в заході;

туристичне страхування.

Прийом заявок триватиме з вересня 2026 року по травень 2027 року.

Важливим є той факт, що фонд надаватиме не більше двох тревел-грантів протягом одного календарного місяця, а заявку необхідно буде подати не пізніше ніж за три тижні до запланованої дати поїздки.

Українки можуть подавати заявки, заповнивши онлайн-форму.



Раніше Новини.LIVE розповідали про можливість громадянам оформити фіндопомогу на опалення на майбутню зиму. Програма доступна для пенсіонерів від 60 років, осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи, родин з дітьми з інвалідністю. Допомогою можна скористатися жителям низки населених пунктів Запорізької області.

Ще Новини.LIVE писали, що в серпні реалізують проєкт MESH, що передбачає надання допомоги громадам із високим рівнем ризиків під час війни. Його втілюють за фінпідтримки UHF. Передбачається надання кількох видів допомоги, зокрема на старт та розвиток бізнесу. Гранти досягатимуть 31 900 грн.