Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы 12 300 грн от UNHCR: в списке пенсионеры и малоимущие

12 300 грн от UNHCR: в списке пенсионеры и малоимущие

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 13:00
Выплаты от UNHCR Ukraine: в каком регионе пенсионерам и малообеспеченным предоставляют 12 300 грн
Пожилая женщина и другие прохожие. Фото: Новини.LIVE

В конце лета 2026 года в одном из прифронтовых городов действует программа финансовой помощи от UNHCR Ukraine, представляющей Агентство ООН по делам беженцев. В ее рамках семьи, пострадавшие от войны и вынужденные покинуть свои дома, получат фиксированные суммы на покрытие базовых потребностей.

О том, кто и где может оформить помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому предусмотрена денежная помощь от UNHCR

По информации организации, в августе воспользоваться возможностью подать заявки на выплаты от UNHCR могут уязвимые категории жителей Сумской области, которая в последнее время страдает от усиленных атак РФ.

Финансовая поддержка будет доступна гражданам, имеющим статус внутренних переселенцев или беженцев. Также важно, чтобы доход заявителей не превышал 8 300 грн на каждого члена домохозяйства в месяц и чтобы были соблюдены критерии уязвимости. Речь идет о следующих категориях: пенсионеры, безработные, не имеющие права на пенсию, лица с инвалидностью, многодетные семьи и другие.

Кроме того, на право получения выплаты будет влиять близость места проживания к линии фронта, уровень условий проживания, состав семьи.

Читайте также:

Выплаты будут предоставляться при следующих сроках перемещения:

  1. Для людей, которые в течение 45 дней эвакуировались из-за угрозы жизни и здоровью;
  2. Для лиц, пострадавших от атаки и включенных в списки пострадавших, предоставляемые местными властями;
  3. Для переселенцев, находящихся в длительном перемещении (до полугода) и имеющих повышенную уязвимость;
  4. Для беженцев, вернувшихся на место постоянного проживания в Украину из-за границы (не ранее чем три месяца и не позднее года назад).

"Если вы получали международную денежную помощь в качестве эвакуированного лица за последние 45 дней от другой организации и с момента получения средств прошло 3 месяца, то у вас есть возможность получить помощь в качестве внутренне перемещенного лица со сроком от 46 дней до 6 месяцев в нашем фонде", — говорится в сообщении.

Согласно условиям программы, предусмотрена выплата двух видов финансовой помощи (10 800 и 12 300 грн) в зависимости от обстоятельств и продолжительности перемещения.

Как подать заявку на денежную помощь

Организация UNHCR Ukraine время от времени открывает регистрацию граждан для записи в очередь на денежную помощь в различных населенных пунктах и в самом областном центре. Каждый раз после набора определенного количества желающих — граждан вызывают для выплаты средств.

В частности, за соответствующей информацией рекомендуется следить в Telegram, а также узнать, соответствует ли домохозяйство критериям программы денежной помощи, можно по телефону:

  • Горячая линия УВКБ ООН: 0800 307 711;
  • Номер телефона пункта сбора данных в городе Сумы: +380 63 182 68 38.

Также потребуется собрать следующий пакет документов:

  • паспорт и идентификационный код;
  • справку о статусе переселенца/другое подтверждение перемещения;
  • свидетельство о рождении детей;
  • банковская карта (IBAN).
  • документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что "БФ "Каритас Украины" в Запорожской области возобновил прием заявок на регистрацию в проекте, реализуемом при финансовой поддержке правительства США. Предусматривается оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате войны. В частности, проводится регистрация в населенных пунктах, расположенных в пределах 20 км от фронта.

Также Новини.LIVE писали, что в сентябре украинские женщины получат шанс оформить финансовые гранты до 1 200 долларов. Речь идет о новом этапе приема заявок от БФ "Женские возможности в Украине". Согласно программе, гранты можно будет использовать для участия в международных мероприятиях, которые помогут получить новые знания и завести полезные контакты.

выплаты пенсионеры инвалидность деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации