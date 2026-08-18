Выплаты от UNHCR Ukraine: в каком регионе пенсионерам и малообеспеченным предоставляют 12 300 грн

Пожилая женщина и другие прохожие. Фото: Новини.LIVE

В конце лета 2026 года в одном из прифронтовых городов действует программа финансовой помощи от UNHCR Ukraine, представляющей Агентство ООН по делам беженцев. В ее рамках семьи, пострадавшие от войны и вынужденные покинуть свои дома, получат фиксированные суммы на покрытие базовых потребностей.

О том, кто и где может оформить помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому предусмотрена денежная помощь от UNHCR

По информации организации, в августе воспользоваться возможностью подать заявки на выплаты от UNHCR могут уязвимые категории жителей Сумской области, которая в последнее время страдает от усиленных атак РФ.

Финансовая поддержка будет доступна гражданам, имеющим статус внутренних переселенцев или беженцев. Также важно, чтобы доход заявителей не превышал 8 300 грн на каждого члена домохозяйства в месяц и чтобы были соблюдены критерии уязвимости. Речь идет о следующих категориях: пенсионеры, безработные, не имеющие права на пенсию, лица с инвалидностью, многодетные семьи и другие.

Кроме того, на право получения выплаты будет влиять близость места проживания к линии фронта, уровень условий проживания, состав семьи.

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Выплаты будут предоставляться при следующих сроках перемещения:

Для людей, которые в течение 45 дней эвакуировались из-за угрозы жизни и здоровью; Для лиц, пострадавших от атаки и включенных в списки пострадавших, предоставляемые местными властями; Для переселенцев, находящихся в длительном перемещении (до полугода) и имеющих повышенную уязвимость; Для беженцев, вернувшихся на место постоянного проживания в Украину из-за границы (не ранее чем три месяца и не позднее года назад).

"Если вы получали международную денежную помощь в качестве эвакуированного лица за последние 45 дней от другой организации и с момента получения средств прошло 3 месяца, то у вас есть возможность получить помощь в качестве внутренне перемещенного лица со сроком от 46 дней до 6 месяцев в нашем фонде", — говорится в сообщении.

Согласно условиям программы, предусмотрена выплата двух видов финансовой помощи (10 800 и 12 300 грн) в зависимости от обстоятельств и продолжительности перемещения.

Как подать заявку на денежную помощь

Организация UNHCR Ukraine время от времени открывает регистрацию граждан для записи в очередь на денежную помощь в различных населенных пунктах и в самом областном центре. Каждый раз после набора определенного количества желающих — граждан вызывают для выплаты средств.

В частности, за соответствующей информацией рекомендуется следить в Telegram, а также узнать, соответствует ли домохозяйство критериям программы денежной помощи, можно по телефону:

Горячая линия УВКБ ООН: 0800 307 711;

Номер телефона пункта сбора данных в городе Сумы: +380 63 182 68 38.

Также потребуется собрать следующий пакет документов:

паспорт и идентификационный код;

справку о статусе переселенца/другое подтверждение перемещения;

свидетельство о рождении детей;

банковская карта (IBAN).

документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что "БФ "Каритас Украины" в Запорожской области возобновил прием заявок на регистрацию в проекте, реализуемом при финансовой поддержке правительства США. Предусматривается оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате войны. В частности, проводится регистрация в населенных пунктах, расположенных в пределах 20 км от фронта.

Также Новини.LIVE писали, что в сентябре украинские женщины получат шанс оформить финансовые гранты до 1 200 долларов. Речь идет о новом этапе приема заявок от БФ "Женские возможности в Украине". Согласно программе, гранты можно будет использовать для участия в международных мероприятиях, которые помогут получить новые знания и завести полезные контакты.