Грант до 2500 доларів для підприємців: як подати заявку і на що можна витратити благодійні кошти

Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Для українців, яким довелося зупиниту бізнес через війну, або бракує грошей на започаткування власної справи, є гарні новини. Благодійники готов платити до 2500 доларів на запуск, відновлення або розвиток мікробізнесу. Гроші дають не лише на обладнання — програмою передбачені також витрати на оренду, облаштування робочого місця, сировину та логістику.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на НПО Save the Children in Ukraine.

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Хто може отримати грант

Податися можуть підприємці та самозайняті особи з Харківщини. Програма розрахована як на тих, хто вже має невеликий бізнес, так і на людей, які хочуть відновити справу після пошкоджень через війну або запустити нову бізнес-ініціативу.

При цьому організатори окремо зазначають, що перевагу матимуть заявники, які належать до вразливих категорій. Серед них:

підприємці, чий бізнес постраждав від бойових дій;

внутрішньо переміщені люди;

жінки-підприємниці, які постраждали через війну;

одинокі матері та батьки;

родини, які виховують дітей;

родини, які піклуються про людей похилого віку або людей з інвалідністю.

Що пропонують учасникам

Програма передбачає не тільки гроші. Спочатку учасники проходять безкоштовне навчання, а також отримують допомогу з підготовкою бізнес-плану. Після цього можна взяти участь у конкурсному відборі та претендувати на грант до 2500 доларів.

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Такий формат уже використовувався Save the Children для підтримки мікробізнесу в Україні: попередні програми також поєднували навчання, бізнес-консультації та фінансову підтримку.

На що можна витратити гроші

Грантові кошти можна спрямувати на конкретні потреби бізнесу. Зокрема, організатори дозволяють оплачувати:

обладнання та інструменти для виробництва або надання послуг;

оренду приміщення — до 30% від суми гранту та максимум на три місяці;

ремонт і облаштування — наприклад, придбання меблів, стелажів тощо;

створення та утримання робочого місця — до 40% суми гранту, максимум на три місяці;

закупівлю сировини або матеріалів — до 30% суми;

оплату послуг або логістики, зокрема перевезення обладнання чи персоналу.

Тож допомога підійде не лише тим, кому потрібна дорога техніка. Гроші можна закласти на кілька складових, які необхідні для запуску або відновлення справи.

Як зареєструватися на допомогу

Реєстрація для підприємців та самозайнятих осіб уже відкрита. Заявку потрібно заповнити через спеціальну онлайн-форму.

Є важливий нюанс: фіксованого дедлайну немає. Прийом заявок триватиме доти, доки організатори не наберуть необхідну кількість учасників. Тому відкладати подання на потім не варто — після заповнення потрібної кількості заявок реєстрацію можуть закрити.

Якщо виникнуть запитання щодо участі у програмі, можна звернутися за номером гарячої лінії 0 800 40 98 45.

Раніше Новини.LIVE писали про нові виплати для ВПО. Люди похилого віку та люди з інвалідністю, які потребують стаціонарного догляду або підтриманого проживання, отримуватимуть кошти на спеціальний рахунок. ВПО зможуть самостійно обрати надавача послуг і оплачувати його роботу, а тим, хто вже має відповідне рішення, повторно оформлювати допомогу не потрібно.

Також Новини.LIVE про міжнародну грошову допомогу для деяких пенсіонерів. Виплати передбачені для вразливих ВПО та людей, які повернулися з-за кордону, а сума залежить від обставин переїзду й становить від 10 800 до 12 300 гривень.