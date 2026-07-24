Звіт про доходи перед ПриватБанком: що варто знати клієнтам

Заповнення анкети, банківське відділення. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У держфінустанові "ПриватБанк" діє вимога щодо оновлення персональних даних для подальшого обслуговування рахунків. Зокрема, необхідно вказати щомісячну суму надходжень, інакше — здійснювати операції за картками та рахунками до актуалізації інформації буде неможливо.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE, посилаючись на пресслужбу банку.

Навіщо актуалізовувати персональні дані у ПриватБанку

Як зазначають у фінустанові, клієнти мають обов'язок перед банком час від часу звітувати про рівень щомісячних фінансових надходжень. При цьому відповідну процедуру необхідно проходити, навіть якщо ідентифікаційні дані залишаються незмінними. Фінустанові усе одно необхідно мати оновлене документальне підтвердження чинності, а тому потрібно повторно внести інформацію в анкеті.

Як правило, у ній міститься невеликий список запитань, з-поміж яких буде прохання зазначити актуальну адресу реєстрації та фактичне місце проживання. Щодо рівня доходу, то йдеться про максимальну місячну суму, яка може надійти на всі картки клієнта.

Важливо не занизити розмір, адже у разі її перевищення фінустанова вимагатиме підтвердження щодо законності джерел доходу. Через це потрібно ретельно підрахувати всі можливі надходження та перекази, як виняток — пересилання коштів між власними картками.

Попри стандартний ліміт на перекази у 100 000 грн, затверджений Національним банком України (НБУ), клієнти повинні знати власне обмеження на надходження.

"Ви не зможете здійснювати жодних операцій за картками та рахунками до актуалізації даних. В окремих випадках банк може попросити документи, що підтверджують джерела походження коштів", — йдеться у повідомленні.

Розкриття персональної інформації передбачене законом 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Як актуалізувати анкетні дані через "Приват24"

Актуалізовувати інформацію клієнти ПриватБанку повинні мінімум один раз на п'ять років, проте термін фінустанова визначить для кожного індивідуально, залежно від рівня ризику для ділових відносин.

Якщо банк надіслав прохання оновити дані, щоб уникнути блокування рахунку, клієнт повинен упродовж 30 днів зробити це в онлайн-режимі або звернутися до відділення.

Зокрема, подати актуальну інформацію можна дистанційно прямо у мобільному застосунку "Приват24". Для цього необхідно:

Відкрити сповіщення "Актуалізувати інформацію"; Дати підтвердження щодо відсутності зв’язків з агресорами (РФ/Білорусь); Ввести ПІН-код картки для підтвердження; Переглянути подані раніше дані та внести корективи у разі змін; За необхідності додати документи (із "Дії"/вибрати зі списку та сфотографувати за відсутності "Дії"); Зазначити адресу реєстрації чи проживання; Вказати соціальний статус; Внести дані щодо можливих максимальних надходжень за місяць; Поставити підпис.

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