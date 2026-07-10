ПриватБанк зробив попередження щодо нових загроз для рахунків: що треба знати

Смартфон в руках, відділення банку. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнтам державного "ПриватБанку" зробили попередження щодо появи нових загроз для банківських рахунків. Почали надходити небезпечні електронні повідомлення, які маскуються під офіційні листи від банків чи державних установ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку, інформують Новини.LIVE.

Детальніше про нові загрози для рахунків у ПриватБанку

Як розповіли у державній фінустанові, останніми днями спостерігається пожвавлення з боку діяльності шахраїв. Зафіксовано нову масштабну хвилю розсилки фішингових листів.

Небезпечний механізм полягає в наступному:

клієнту банку надходить електронне повідомлення у вигляді офіційного листа від банку чи державної установи;

відкривши, у ньому можуть бути шкідливі файли чи посилання;

завдяки цьому шахраї намагаються встановити на комп’ютери вірусні програми;

це дозволить отримати доступ до документів чи банківських рахунків.

У держбанку наголосили, що в жодному разі не можна відкривати подібні повідомлення, зокрема, якщо вказано, що нібито відправником є ПриватБанк.

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"Ці листи не мають жодного відношення до ПриватБанку...Тому, будь ласка, будьте уважними й не відкривайте нічого підозрілого", — йдеться у повідомленні.

Як діяти у разі появи підозр щодо шахрайства

За інформацією фінустанови, якщо людина зіткнулася з подібним контентом, необхідно надіслати його через зручний канал комунікації з банком.

Також подати заявку щодо шахрайства можна за допомогою застосунку "Приват24 для бізнесу". Для цього необхідно:

обрати розділ "Комунікації";

натиснути на опцію "Подати на шахрайство".

Ще варто пам'ятати про основні правила інформаційної безпеки:

Не потрібно зберігати електронні підписи та паролі на персональних комп’ютерах/у браузерах/інших програмах; Підписувати платежі необхідно кваліфікованим е-підписом (КЕП) — SmartID; Перевіряти інформацію на офіційних ресурсах, звертатись до підтримки банку через верифіковані канали комунікацій; Не завантажувати файли від невідомих адресатів/не переходити за підозрілими посиланнями; Встановити антивірус, потрібне його своєчасне оновлювлення; Використовувати двоетапну перевірку для входу на пошту та застосунки; Заборонити або обмежити змогу віддаленої заміни SIM-картки у мобільного оператора, варто стати персоніфікованим абонентом, зареєструвавши номер в оператора. Не використовувати однакові паролі для різних платформ.

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