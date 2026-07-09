Картки у ПриватБанку: які рахунки не підлягають арешту та тарифікації

Банківська картка в руці, банк. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE.

Клієнти державного "ПриватБанку" мають можливість відкрити цифрову "Дія.Картку" для отримання державних виплат за спецпрограмами, такими як "Пакунок школяра", "Ветеранський спорт" та інші. Відповідні кошти, що можуть надходити виключно на спецрахунки, мають окремі державні гарантії.

Про те, як скористатися такою можливістю, розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.

Які переваги "Дія.Картки" у ПриватБанку

За інформацією банку, з-поміж переваг "Дія.Картки" — вона містить два рахунки:

Поточний рахунок — для нарахування виплат без обмежень у використанні.

Рахунки держпрограм — для участі в конкретних програмах із чіткими умовами витрат.

Зокрема, кошти за дежавними програмами не підлягатимуть примусовому стягненню та арешту згідно з чинним законодавством.

Користування такою карткою передбачатиме такі можливості:

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Вільну витрату коштів з поточного рахунку, перекази чи зняття готівки;

Підключення інших програм за потреби;

Поповнення поточного рахунку зручним способом.

Також передбачені спеціальні правила щодо списань коштів у разі оплати товарів за державними програмами. Згідно з ними, кошти будуть зніматися з "Дія.Картки" за встановленим пріоритетом:

Якщо суми на рахунку програми достатньо, то під час купівлі її спишуть одразу з цільового рахунку, а особисті кошти залишаться;

Якщо на балансі держпрограми коштів виявиться недостатньо, то повну суму купівлі спишуть з поточного рахунку "Дія.Картки".

Водночас, якщо клієнт проти списання коштів з поточного рахунку за держпрограмами, то зможе це заборонити. Для цього необхідно:

зайти у "Приват24" ;

у меню обрати "Дія.Картка";

натиснути на пункт "Керування";

обрати опцію "Дозволи на списання коштів".

Щодо тарифів, то всі операції будуть відбуватися без стягнення комісій. Оплата товарів і послуг у торгових точках та інтернет-мережі з поточного рахунку, до якого емітовано "Дія.Картку" та рахунків зі спецрежимом використання, не тарифікуватиметься.

Комісії у банку. Джерело: ПриватБанк

Як відкрити картку у ПриватБанку та отримати виплати

Для того, щоб дистанційно стати власником "Дія.картка", необхідно виконати кілька кроків у мобільному застосунку "Приват24":

Оновити/встановити "Приват24" на смартфоні; Відкрити "Дія.Картку" або оновити картку "єПідтримка" (у меню через опцію "Усі рахунки" — "Додати" — "Дія.картка"); Підключити необхідну державну програму (виплату) до "Дія.Картки"; Перейти у мобільний застосунок "Дія"; Подати заявку на одержання коштів у держпрограмі; Вибрати "Дія.Картку" від Привату для права отримання виплат.

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